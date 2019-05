Bramsche. Die ersten Händler kamen wie üblich schon frühen Morgen, die Innenstadt füllte sich zum Flohmarkt beim Bramscher Stadtfest 2019 aber erst nach und nach.





Bei bedecktem Himmel warteten manche "Schnäppchenjäger" vielleicht erst etwas ab, bis sie sich auf den Weg machten. Mit zunehmender Zeit wurde es in der Münsterstraße, der Mühlen- und der Kuhstraße sowie am Brückenort. Trödel aller Art wird hier angeboten und alles, was der jeweilige Verkäufer oder die Verkäuferin zuhause nicht mehr benötigt.

Für Lautstärke und Stimmung sorgt Olli Borg mit seiner Percussiontruppe, wie hier an der Kreuzung Münsterstraße/Meyerhofstraße:

Begonnen hatte das Bramscher Stadtfest 2019 am Freitag, zunächst mit dem Tuchmacher-Stadtlauf und am Abend mit dem Konzert von "Werner Borgmann & Band".





Rock, Pop, Blues, Soul, R&B und Funk stand auf dem Programm der aus zehn Männern und Frauen bestehenden Band, die überwiegend mit ausgebildeten Musikern und Sängern besetzt ist und dementsprechend einen professionellen Auftritt ablieferte. Das Publikum blieb indes zu Beginn noch etwas zurückhaltend.

Je später aber der Abend wurde, desto mehr gingen die Konzertbesucher aus sich heraus. Und spätestens nach Werner Borgmanns Hinweis "Ihr müsst vor der Bühne keine Rettungsgasse freilassen, kommt ruhig näher" wurde vermehrt auch getanzt:

So geht's weiter

Am heutigen Samstag wird der Flohmarkt noch bis zum frühen Nachmittag gegen 15 Uhr andauern. Musik und Tanz, Walk-Acts, Marching-Bands und Kleinkünstler bestimmen sogar bis in die Abendstunden den Rhythmus in der City. Eine Strickaktion, ein Wassercafé und flanierende Pinguine runden die „Hingucker“ ab. Auf dem Münsterplatz treten unterdessen ab 14 Uhr die Sportgruppen des TuS Bramsche auf. Auf der Bühne am Kirchplatz ist zeitgleich der Bramscher „Ten Sing“-Chor zu sehen.

„North Alone“ heizt ab 19 Uhr auf dem Kirchplatz ein. Zusammen mit Singer-/Songwriter Manuel Sieg bieten sie Folk-Punkrock. Ab 21 Uhr gehört die Bühne der „CCS Band“ (Rock, Pop, Soul).

