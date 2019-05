Bramsche. Sportlich erfolgreicher als die "Erste" waren die anderen Handball-Senioren des TuS Bramsche in der abgelaufenen Saison.

Die Reserve der TuS-Handballer befand sich zwei Spieltage vor Ende der Saison 2018/19 immer noch in der direkten Verfolgergruppe des Spitzenreiters aus Georgsmarienhütte. Der zweite Platz in der Landesklasse Weser-Ems Süd hätte den TuS zu zwei Relegationsspielen gegen den Zweitplatzierten aus der Nord-Staffel berechtigt. Im letzten Auswärtsspiel der Saison folgte dann auch ein 30:25-Auswärtssieg im Derby gegen die SFN Vechta. Doch das folgende Heimspiel gegen die HSG Grönegau-Melle ging mit 26:36 deutlich verloren. So reichte es für das Team von Trainer Maik Podszuweit am Ende zum fünften Tabellenplatz.

Erfreut zeigte sich der Übungsleiter über die gute Stimmung innerhalb des Teams. So haben mit Steffen Kujawa, Jona Feye und Moritz Loose mittlerweile einige bekannte Bramscher Handballgesichter den Weg zurück in die Halle und in die TuS-Reserve gefunden. Im Gegensatz zur vorherigen Spielzeit hatte Podszuweit somit die Möglichkeit häufig auf einen kompletten Kader zurückgreifen zu können. „In manchen Spielen bin ich mittlerweile intensiv damit beschäftigt, darauf zu achten, dass alle gleichmäßig viele Spielanteile bekommen. Leider klappt das nicht immer“, weiß er von Problemen zu berichten, vor denen die Mannschaft lange Zeit nicht stand. Die gesunde Mischung von Jung und Alt auf dem Spielfeld ist ein weiterer Erfolgsfaktor, der dem TuS Bramsche II diese äußerst erfolgreiche Saison beschert hat.

15 Siege in 22 Spielen

Seit Ende 2018 haben die Handballdamen des TuS nur wenige Spiele verloren – unter anderem gegen den ungeschlagenen Tabellenführer SV Quitt Ankum. Die Siege fielen mal deutlich und einige Male auch sehr knapp aus. Aber zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine geschlossene Mannschaftsleistung zu den Erfolgen geführt hat. Die Stabilität in der Abwehr nahm im Laufe der Saison immer mehr zu. Und auch im Angriff führt die Mischung aus älteren und jüngeren Spielerinnen zu viel Kreativität im Abschluss. Dies führte am Ende der Saison zu mehr als doppelt so vielen Erfolgen (15) wie Niederlagen (7). Damit belegte die Mannschaft des scheidenden Trainers Marcel Golchert den dritten Platz der Regionsliga Nord, was die aktuell beste Platzierung aller Bramscher Seniorenmannschaften darstellt.

Dritte wird Vierter

Nach starkem Saisonbeginn folgten für die Herren des TuS Bramsche III zwei Niederlagen gegen die beiden Erstplatzierten der Regionsliga Nord. Nach Siegen gegen Barnstorf/Diepholz III und Quakenbrück folgte jedoch im März eine fast schon traditionelle Schwächeperiode der Mannschaft. Es fehlte in drei Spielen zu oft der Zugriff in der Abwehr und es wurde im Angriff nicht konsequent genug abgeschlossen, sodass Niederlagen gegen Quakenbrück, Vechta II und den designierten Meister Bohmte die Folge waren. Lediglich gegen die Zweitvertretung von Wagenfeld/Wetschen konnte ein überzeugender 33:17-Sieg eingefahren werden.

Insgesamt ist die Entwicklung der Dritten aus Jung und Alt (Spieler zwischen 22 und 55 Jahren) nach wie vor positiv. An guten Tagen kann die Mannschaft fast jeden schlagen. An schlechten steht man sich jedoch auch mal selbst im Weg. Dies passierte in den letzten vier Saisonspielen aber nur noch ein einziges Mal, bei der 20:27-Niederlage gegen den TV Bohmte. Aufgrund der übrigen drei Siegen landete das Team des Spielertrainer-Duos Torsten Hesse und Christian Link am Ende auf dem vierten Tabellenplatz und erreichte damit das selbst gesetzte Saisonziel.