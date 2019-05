Bramsche. Für Klima- und Umweltschutz hat sich die Awo-Kindertagesstätte in der Bramscher Gartenstadt stark gemacht mit ihrer Teilnahme an der Aktion "Kindermeilen".

Die „Fridays-for-Future“ Bewegung macht es aktuell deutlich, wie unverzichtbar die Jugend für den Umweltschutz und damit für den Erhalt des Planeten ist. So wird auch in der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt in der Geschwister-Scholl-Straße gedacht. Zum ersten Mal wurde dorti an der Aktion „Kindermeilen“ teilgenommen und zwar von der gesamten Kita, einschließlich der Krippenkinder.

Bei dieser Aktion geht es darum, auf kindgerechte Art und Weise schon bei den Kleinsten ein Bewusstsein für umweltverträgliches Verhalten anzulegen. Konkret wird dies durch das Sammeln von Meilenaufklebern umgesetzt. Immer dann, wenn ein Kind nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß, per Rad oder Roller zur Kita kommt, erhält es solch einen Aufkleber in Form eines grünen Meilenpunktes, den es in ein Heft einkleben kann. Mit energiesparendem Verhalten zu Hause sowie bei der Verwendung von regional erzeugten Lebensmitteln wurden ebenfalls Punkte erworben.

Auf diese Weise will die Aktion die Bewegung der Kinder, das soziale Miteinander und umweltfreundliches Verhalten für den Klimaschutz fördern. Bundesweit werden diese Punkte schließlich gesammelt und addiert, um sie bei der kommenden Klimakonferenz der UN in Chile zu übergeben. Auch die auf Kinderfüße aus Pappe notierten Hoffnungen, Wünsche und Botschaften der Kinder im Hinblick auf einen nachhaltigen Umweltschutz werden dann überreicht.