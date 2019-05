Bramsche. Der "Just-for-Fun"-Chor in Bramsche steht vor der Auflösung. Das Sommerkonzert am 15. Juni 2019 wird der letzte Auftritt sein.

Als Uwe Heldt, der Chorleiter des Just-for-Fun-Chores, abgekürzt JfF-Chor, in einer Versammlung im Januar seinen Entschluss sowie die Gründe bekannt gab, nach dem Sommerkonzert sein Amt nicht länger fortsetzen zu wollen, herrschte zunächst einmal längeres Schweigen unter den Mitgliedern der Chorgemeinschaft. In den Gesprächen danach wurde schlussendlich klar, dass es nach Heldts Weggang auch den Chor nicht mehr weiter geben wird. Der Austausch des Dirigenten war für die Chormitglieder keine Option. „Wir haben alle unseren Spaß gehabt, auch mal Ärger, ganz klar, aber die Ära ist jetzt vorbei und gut“, lautete schließlich die Entscheidung.

1988 wurde der JfF-Chor gegründet, hauptsächlich von Frauen, aber auch ein paar Männer waren dabei. „Zunächst trödelte der Chor so vor sich hin, auch mit manchmal geringer Beteiligung an den Proben“, erinnert sich Uwe Heldt an die Anfangsjahre. „Nach fünf Jahren hatte ich deshalb bereits keine Lust mehr, obwohl inzwischen mit zwei Gitarren, Keyboard, Bass und zwei Flöten noch Instrumentalisten hinzugekommen waren“.

Doch mit neuen Sängern nahm das Ganze wieder Fahrt auf. Experimente mit Countrytiteln und Gospel waren möglich. Ein Taizékonzert setzte den ersten Höhepunkt in der Chorhistorie. „Diese Gesänge sind sehr einfach und harmonisch aufgebaut und deshalb gut für den Laienchor geeignet. Und unser Konzert mit afrikanischen Liedern war ebenfalls ein Highlight“, findet Heldt auch noch im Nachhinein. Angeregt wurde dieses Konzert durch ein Liederbuch eines afrikanischen Missionars. Nachdem die Titel von Heldt gemeinsam mit seiner Frau Cordula für den Chor arrangiert und eingeübt worden waren, gab es damit sogar eine kleine Tournee durch die nähere Umgebung.

Immer beliebter geworden

Mit der Zeit erfreute sich der Chor einer immer größer werdenden Beliebtheit, „weil wir ein nach allen Seiten hin offenes Repertoire pflegten. Auch die Konzerte wurden größer und immer aufwendiger“, schilderte Heldt die Erfolgsgeschichte des JfF-Chores, die es schließlich notwendig machte, einen Aufnahmestopp für neue Sängerinnen und Sänger auszusprechen, um die Mitgliederzahl bei um die 50 zu belassen.

„Vor rund zwei Jahren wurde mir die ganze Verantwortung dann doch zu viel. Nach über 30 Jahren wird es deshalb im Sommer jetzt Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen“, erläutert Heldt die Beweggründe für seinen Rückzug. „Denn mit den Proben und den Aufführungen allein ist es ja für den Chorleiter nicht getan. Die viele Hintergrundarbeit mit der Sorge um die Technik und um die Soundverbesserungen sowie weitere Tätigkeiten kommen ja noch hinzu und kosten viel Kraft.“

28 Weihnachtskonzerte, fünf Sommerkonzerte und diverse Auftritte in Altenheimen machen in der Summe 70 bis 80 Konzerte, die hinter Uwe Heldt und dem Chor liegen. Neben den bereits erwähnten Afrika- und Taizékonzerten waren für Heldt die Sommerkonzerte „eigentlich alle toll, weil man dort auch die Neue Deutsche Welle oder Rock 'n' Roll spielen konnte und die Leute in den Bänken getanzt haben. Ferner wurden die Weihnachtskonzerte immer beliebter und die Kirche immer voller“, zieht der Chorleiter eine erfreuliche Bilanz.

Nach der Sommerpause wird Sohn Marcus, am Keyboard Mitglied des JfF-Chores und zudem ausgebildeter Chorleiter, mit dem schon bestehenden Chor „Allegro“ und einigen Sängerinnen, Sängern sowie Instrumentalisten aus dem JfF-Chor, die Chormusik in der Gartenstadt mit Anbindung an die St. Johannisgemeinde fortsetzen. Und auf Marcus Heldt wartet dann das, was der JfF-Chor nun nicht mehr tun wird: Proben, proben, proben.

Für Uwe Heldt hingegen wird das Sommerkonzert am 15. Juni 2019, ab 16 Uhr, in der St. Johanniskirche gleichzeitig das Abschiedskonzert sein. Ganz mit der Musik wird er allerdings nicht aufhören. Mit seiner Band "Polaris" und der Gitarre bleibt er musikalisch weiterhin aktiv. Die mehr als 30 Jahre JfF-Chor beschreibt Uwe Heldt abschließend so: “Es war eine tolle Zeit, auch anstrengend, aber kurzweilig. Musik soll Spaß machen, und das ist uns ganz gut gelungen, sonst hätte der Chor nicht so lange überlebt. Es war eine schöne Zeit”.