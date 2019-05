Bramsche. Minigolf oder Kartfahren, Kino oder Freibad? Wir verraten euch, wie und wo ihr eure Freizeit an Christi Himmelfahrt, am 30. Mai 2019, in Bramsche und Umgebung verbringen könnt.

Für viele ist Christi Himmelfahrt, weil auch Vatertag, der Tag im Jahr, an dem sie mit Freunden und einem Bollerwagen voller Getränke durch die Lande ziehen. Wer darauf keine Lust hat, aber trotzdem etwas unternehmen möchte,für den haben wir ein paar Freizeittipps zusammengestellt:



Minigolf

Vor drei Jahren hat das Café am Hasesee neu eröffnet, dazu gehört auch eine Minigolfanlage. Am Wochenende und an Feiertagen ist das Café von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Minigolfanlage der Strandarena am Alfsee in Rieste ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Kartbahn/Bullermeck/Irrgarten /Haustierpark

Ebenfalls am Alfsee ist die Kartbahn am 1. März in die Saison gestartet. Sie ist täglich, auch an Feiertagen, von 10 Uhr bis zur Dämmerung geöffnet. Das Indoor-Spielecenter Bullermeck in Rieste hat derweil an Christi Himmelfahrt jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet, der Irrgarten am Alfsee von 10 bis 18 Uhr. Der Haustierpark Arche Alfsee öffnet seine Tore am Feiertag von 10.30 Uhr bis 18 Uhr.

Museen

Im Varusschlacht-Museum in Kalkriese steht für Besucher jeden Tag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr offen. An Christi Himmelfahrt startet um 14 Uhr die Familienführung "Zu Besuch bei den Legionen" in der Sonderausstellung "Roms Legionen". Daneben gibt es um 11 und um 14.30 Uhr eine öffentliche Führung durch die Ausstellung zur Varusschlacht sowie um 16 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung.

Auch das Tuchmacher-Museum in Bramsche ist an Christi Himmelfahrt von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr wird unter dem Titel „Von der Wolle zum Tuch“ eine Führung angeboten, die rund 90 Minuten dauert. Erläutert werden dabei die verschiedenen Arbeitsschritte vom Waschen der Wolle über das Spinnen, Weben und Färben bis zum fertigen Tuch. Zu besichtigen ist auch die Ausstellung „Was guckst Du!? Kommunikation mit T-Shirts".

Bäder

An Christi Himmelfahrt ist das Hasebad und das Variobecken von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Varus Therme kann in der Zeit von 9 bis 18 Uhr besucht werden. Letzter Einlass ist um 17 Uhr.

Das Freibad in Ueffeln ist Christi Himmelfahrt von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 19.30 Uhr.

Kino

Das Kino „Universum“ zeigt an Christi Himmelfahrt um 20 Uhr den Film "Der Flohmarkt der Madame Claire".