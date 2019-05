Bramsche. Um E-Mobilität, Car-Sharing und die Förderung des Fahrradverkehrs ging es in einer Veranstaltung aus der Bramscher Reihe „Stadtgespräche“ mit dem Thema „Mobilitätskonzepte“.

Sieben geeignete Abstellplätze für Car-Sharing-Fahrzeuge hat Lea Hilling in Bramsche ausfindig gemacht. Sie ist Mitarbeiterin der Stadtwerke Osnabrück, deren Tochterunternehmen „Stadtteilauto“ inzwischen über eine Car-Sharing-Flotte mit 96 Fahrzeugen verfügt. Ein Car-Sharing-Fahrzeug ersetzt nach ihren Angaben in Osnabrück neun im Privatbesitz befindliche Pkw. Es sei somit ein probates Mittel gegen die knapper werdenden Straßenflächen und fördere außerdem ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten.



Bis zu einer jährlichen Fahrleistung von etwa 8000 Kilometer sei Car-Sharing zudem für den Verbraucher mit 2876 Euro Gesamtkosten günstiger als ein Privatwagen, für den bei der genannten Kilometerleistung 3617 Euro anfallen würden. In anderen Städten von der Größe Bramsches funktioniere Car-Sharing bereits. Jürgen Brüggemann, Geschäftsführer der Stadtwerke Bramsche, ergänzte bei der Veranstaltung in der Kornmühle des Tuchmacher-Museums, man wolle in Bramsche klein, mit wahrscheinlich einem Standort und möglichst mit Elektrofahrzeugen beginnen. Weitere „Quartiere“ sollen später hinzukommen. Dem Ansinnen eines Zuhörers, Standorte für Car-Sharing auch in den Ortsteilen, zum Beispiel Engter, einzurichten, wurde eine Absage erteilt, da ein wirtschaftlicher Betrieb dort kaum möglich sei.





Mit den Vorurteilen gegen die E-Mobilität versuchte der Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Osnabrück, Timo Kluttig, bei den Zuhörern aufzuräumen. Elektroautos hätten nach 44.000 bis 120.000 Kilometern (je nach Größe des Pkw) bereits eine positivere CO 2 -Bilanz als solche mit Verbrennungsmotor. Heute wird in Deutschland bereits so viel überschüssiger Strom erzeugt, dass damit rund ein Drittel aller Fahrzeuge elektrisch betrieben werden könnten, so Kuttig. Ein erheblicher Kostenpunkt bei den E-Autos, die Akkus, habe sich in den letzten Jahren bereits äußerst positiv entwickelt. Lagen die Herstellungskosten pro kWh Akkuleistung 2010 noch bei 770 Euro und 2017 bei 171 Euro, wird für das laufende Jahr ein Preis von 107 Euro erwartet. 2030 sollen die Kosten bei etwa 60 Euro liegen.

Eine vollständige Umstellung der weltweit etwa 1,3 Milliarden Pkw auf E-Mobilität würde zehn bis 20 Millionen Tonnen Lithium erfordern. Das seien lediglich drei bis sechs Prozent der bisher bekannten Weltreserven. Auch die Wartungs- und Energiekosten für einen E-Pkw seien geringer als für einen herkömmlichen Wagen, warb Kuttig für die E-Mobilität.

Stefan Sprenger, Klimaschutzbeauftragter in Wallenhorst, trug Ideen zur Förderung des Radverkehrs im ländlichen Raum vor. Als Ärgernis für die Fahrradfahrer seien dort die unterschiedlichen, unklaren und unverständlichen Regelungen an den zahlreichen Kreisverkehren im Rahmen einer Befragung ausgemacht worden. Diese Problematik gehe man mit einem schrittweisen Umbau an. Sprenger berichtete von den Planungen für einen Schnellradweg von Wallenhorst nach Osnabrück. Pläne für eine Weiterführung nach Bramsche seien bislang verworfen worden, unter anderem, da die Strecke zu bergig sei.

Derzeit wird für Bramsche ein neuer Verkehrsentwicklungsplan erarbeitet. Nach den Worten von Cornelis von de Water, Abteilungsleiter Tiefbau der Stadt Bramsche, werden darin die Belange von Fahrradfahrern, Behinderten und der E-Mobilität wesentlich stärker berücksichtigt, als das in der Vergangenheit der Fall war.

Die äußerst informative Veranstaltung wurde von dem Wirtschaftsförderer der Stadt Bramsche, Klaus Sandhaus, moderiert. Etwa 30 Zuhörer verfolgten die Vorträge und beteiligten sich an der lebhaften Diskussion.