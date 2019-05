Bramsche. Die Abstimmung zu Bramsches Sportlern des Jahres beschränkt sich diesmal auf eine Kategorie. Drei Teams stehen zur Wahl.

Da bei den Einzelsportlerinnen und Einzelsportlern jeweils nur eine Nominierung eingegangen ist, entfallen die Abstimmungen in diesen beiden Kategorien. Die Vorstellungen der drei Mannschaften in den Bramscher Nachrichten und die damit verbundene Abstimmung beginnen am Dienstag, 28. Mai 2019. Gewählt werden kann bis einschließlich zum Mittwoch, 5. Juni 2019.

Wenige Kandidatenvorschläge

In den vergangenen Wochen konnten die Bramscher Sportvereine Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl vorschlagen. Dass die mit der Vergabe der „Bramscher Rose“ verknüpfte Sportlerwahl diesmal nur in einer Kategorie stattfindet, zeigt, dass nur wenige Vereine von ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch gemacht haben. Aus diesen Vorschlägen hat eine Jury die Kandidaten für die öffentliche Wahl bestimmt. Die Jury besteht aus dem Vorsitzenden und einem weiteren Vertreter des Stadtsportverbandes, einem Mitglied der Verwaltung und dem Vorsitzenden sowie stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtrat-Ausschusses für Soziales und Sport.

Folgende Mannschaften sind nominiert :

Die Fußballmannschaft Ü60 des TuS Engter

Die 1. B-Jugend-Fußballmannschaft des FCR Bramsche

Die 1. Herren-Fußballmannschaft des FC SW Kalkriese



powered by Typeform





Verleihung im Tuchmacher-Museum



Das Ergebnis der Wahl, verbunden mit der Verleihung der Bramscher Rose in Gold an die Sieger bzw. in Silber an alle Nominierten, wird im Rahmen einer Abendveranstaltung verkündet. Diese findet am Donnerstag, 13. Juni, in der Kornmühle des Tuchmacher-Museums statt.





Anzeige Anzeige

Zur Sache Abstimmung: Bramsches Mannschaft des Jahres Im Abstimmungsverfahren können maximal zwei Stimmen abgegeben werden. Eine im Online-Voting und eine über die Meldebögen, die man neben jedem Kandidatenporträt in der gedruckten Zeitung findet. Mehrfachabstimmungen, egal ob online oder per Meldebogen, werden nicht berücksichtigt. Die Abstimmung beginnt am Dienstag, 28. Mai 2019, und endet am Mittwoch, 5. Juni 2019.