Bramsche. Bei der Deutschen Meisterschaft „20 Zoll“ im Fahrrad-Trial erkämpfte sich der Achmeraner Kai Hiebert den Titel.

Bei besten Wetterbedingungen wurde der gut organisierte Wettkampf in Wildberg-Sulz (Baden-Württemberg) ausgetragen.

Ab diesem Jahr werden die Deutschen Trial-Meisterschaften in einem neuen Wertungsmodus des Weltverbandes UCI (Union Cycliste International) ausgetragen. Hier werden die Sportler nicht mit Fehlerpunkten bestraft, sondern sammeln mit jedem fehlerfrei durchfahrenen Sektionsabschnitt Punkte. Dank dieses Systems ist ein wesentlich genauerer Vergleich der Fahrer möglich. Außerdem fördern die neuen Modalitäten die Motivation, sodass das neue Verfahren bei den Sportlern und Betreuern auf große Zustimmung stieß.

Bestmögliche Punktzahl

In der Jugend-Klasse ging es für Kai Hiebert in einem stark umkämpften Teilnehmerfeld an den Start. Für den 15-jährigen Schüler lief von Anfang an alles nach Plan. Er fühlte sich in den Sektionen wohl und klärte sogar regelmäßig den sechsten Abschnitt der Sektionen, sodass er diese mit der bestmöglichen Punktzahl von 60 Punkten abschloss.

In Runde zwei erfuhr Hiebert stattliche 290 von 300 möglichen Punkten. Am Ende konnte ihm auch die Zeitüberschreitung, und dadurch ein Abzug von 130 Punkten, den Gesamtsieg nicht mehr nehmen.

Neben Hiebert war auch Mannschaftskollege Tjard Erwig bei der DM am Start. Erwig erwischte allerdings keinen so guten Tag wie der neue Deutsche Jugend-Meister aus Achmer und landete am Ende auf Rang sieben.