Bramsche. Beim Stadtfest 2019 in Bramsche wird erstmals der Ten Sing-Chor auf dem Kirchplatz spielen. Die Vorfreude bei den jungen Sängerinnen und Sängern und deren Leiter Rune Schohaus ist groß.

Von 14 bis 17 Uhr wird der etwas andere Jugendchor der St. Johannisgemeinde in der Gartenstadt am Samstag, 25. Mai 2019, zu hören und zu sehen sein. Der persönliche Kontakt eines Chormitgliedes zu Stadtmarketing-Mitarbeiterin Lisa Hartmann macht es möglich. „Wahnsinnig cool“ findet Chorleiter Rune Schohaus den bevorstehenden „zweitgrößten Auftritt im Jahr auf einer Riesenbühne. Es ist eine klasse Möglichkeit, für den Chor mal open Air aufzutreten“.

Wer schon mal mit Schohaus zu tun hatte, kennt seine sympathische Art, frank und frei und ohne Übertreibung von den Stärken seines Chores zu sprechen. Es sei das „bunteste Programm bisher. Balladen, Pop, selbst arrangierte Titel aus den Charts, sodass sie uns Spaß machen, und auch Heavy Metal“ haben die jungen Leute für den Auftritt am Samstag vorbereitet.

Der Tenor im Chor hat Zuwachs bekommen, wie auch die weiteren Stimmen, berichtet Schohaus und verspricht: „Die Power, die die mitbringen, bringen wir am Samstag mit auf die Bühne“. Ein intensives Probenwochenende machte die Band sowie die 33 Sängerinnen und Sänger fit für den Auftritt.

Bei der Zusammenstellung der Stücke wurde viel Wert auf „ordentlich Druck und Party nach vorne mit richtig Feuer“ gelegt. „Nach dem ersten Set müssten wir alle klitschnass sein“, erwartet Schohaus von sich und seinen Chormitgliedern.

Publikum einbeziehen

Auch die Publikumsanimationen im Programm wurden weiter ausgebaut. Hüpfen, Klatschen, Tanzen und Singen sind da angesagt. Und Schohaus ist zuversichtlich, dass da spätestens ab der zweiten Stunde das Publikum mit im Boot sein wird. Die Solisten jedenfalls seien speziell für die Interaktion mit den Zuhörern gecoacht worden.

Am Sound der einzelnen Stücke insgesamt wurde auch gefeilt und zwei Trompeten sowie etliche Soli für Schlagzeug, Klavier und Gitarre in das Programm eingebaut. Ferner ist der Auftritt für Ten Sing eine gute Chance, Erfahrungen „für das wieder mal größte Jahreskonzert“ am 31. August 2019 in der St. Johanniskirche zu sammeln.

Eine Steigerung verspricht Rune Schohaus regelmäßig seit Jahren für das nächste Konzert. Und immer wurde dieses Versprechen in der Vergangenheit auch eingelöst.





