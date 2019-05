Bramsche. Eine gemeinsame Suche nach Indizien im "Fall Varus" stand jetzt für die Teilnehmer einer Spezialführung "Spurensicherung im Museumspark" in Kalkriese auf dem Programm.

Konkrete Beweisstücke, Theorien und viele Indizien beschäftigten jetzt die Besuchergruppe, die sich quasi wie ein Ermittler-Team auf eine erneute Spurensuche im Kalkrieser Museumspark machte. Hinweise auf das Tatgeschehen vor mehr als 2000 Jahren und die Ermittlungsarbeit der vergangenen 30 Jahre standen im Fokus der kurzweiligen Begehung des Geländes des Museumsparks, die Gästeführerin Petra Tüting begleitete.

Viele Fragen und Diskussionen

Der Blick auf die Funde des ehemaligen britische Offiziers und Sondengehers Major Tony Clunn, der mit dem Fund von drei Schleuderbleien im Jahr 1988 Auslöser der archäologischen Grabungen in Kalkriese war, oder die unterschiedlichen Konzentrationen der Funde auf dem sich über eine Fläche von 30 Quadratkilometern erstreckenden Areal waren nur einige Hinweise auf die Geschichte des historischen Ortes in Kalkriese, die Petra Tüting den Gästen näher brachte. Dabei konnte die Gästeführerin, die seit zehn Jahren zum Team des Museumsparks zählt, in den Gesprächen und bei Fragen immer wieder auf ihr profundes Wissen rund um die Geschichte von Arminius und Varus zurückgreifen.

Interessiert diskutierten die Teilnehmer der Führung über Hintergründe von Überraschungsfunden, bei denen beispielsweise vor zwei Jahren noch einmal 209 Silbermünzen an nur einer einzigen Stelle im Wald neben der heutigen Bundesstraße gefunden wurden oder was es mit den Wallanlagen auf sich haben könnte, deren damalige Existenz zwar nachgewiesen wurde, nicht aber klar sei, wer sie zu welchem Zweck seinerzeit errichtet habe.

"Teil der Geschichte Niedersachsens"

"Es ist absolut toll hier, es macht riesig Spaß, hier den ganzen Tag zu verbringen" sagte Nicole Ehret aus Leipzig, die zusammen mit ihrem Partner Andreas Bornemann aus Berlin an der Führung teilnahm. Gefühlt schon immer interessiere sie sich für die Geschichte der Römer und Germanen, der Besuch in Kalkriese sei eine große Bereicherung, so Ehret. Das sah auch Eckhard Schmidt aus Hatten bei Oldenburg so. Sein langjähriges Interesse an der Varusgeschichte habe ihn uns seine Frau nach Kalkriese geführt. Die sorgfältig erarbeitete, verständliche und modern präsentierte Geschichte in Kalkriese begeisterte sie beide. Eckhard Schmidt: "Das ist keine verstaubte Wissensvermittlung".

Das jedoch für die Fortsetzungen der Grabungen immer wieder aufs Neue Finanzmittel eingeworben werden müssten und das Geld nicht fest bereitstehen würde, erschüttere ihn. "Das hier ist schließlich ein Teil der Geschichte Niedersachsens", so Eckhard Schmidt.

"Wie müsste der letzte Beweis aussehen?", fragte Petra Tüting schließlich am Ende der Spurensicherung. Die Gruppe war sich schnell einig, dass es nicht darum gehe, fieberhaft festzustellen, ob Kalkriese jetzt exakt der Ort der Varusschlacht gewesen sei oder nicht. Vielmehr sei es das Ziel, die Geschichte rund um den Konflikt der Germanen und Römer zu erforschen und sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, betonten die "Ermittler".