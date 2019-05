Bramsche . Das Stadtfest 2019 wird durch den 1. Tuchmacher Stadtlauf am Freitagabend eröffnet. Um 18.15 Uhr wird in der Fußgängerzone der Jedermannlauf über 3,3 km auf die Reise geschickt, um 19 Uhr erfolgt der Start zum 10-km-Hauptlauf. Am Streckenrand in der Innenstadt und am Hasesee wird durchaus ein reges Zuschauerinteresse erwartet.

Nach mehr als 20 Jahren Pause lebt damit die Stadtlauf-Tradition in der Tuchmacherstadt wieder auf. Dass zeitgleich eine ähnliche Veranstaltung in Osnabrück-Voxtrup stattfindet, hat bisher offenbar kaum Auswirkungen auf die Meldelisten für Bramsche gehabt. Es liegen schon jetzt fast 600 Nennungen vor. Eine beachtliche Zahl. Nachmeldungen vor Ort in Bramsche sind am Veranstaltungstag noch bis 18.30 Uhr möglich, aber nur für den Hauptlauf.

"Wir sind ein lauffreudiger bunter Haufen mit unterschiedlichsten Zielen - vom Jogger über den Gelegenheitswettkämpfer bis hin zum ambitionierten Marathonläufer." So werben die Bramscher Rumläufer für ihren Lauftreff. Und so haben sie auch für eine Teilnahme am 1. Tuchmacher-Stadtlauf geworben. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Routinier sind dort also alle Interessierten willkommen.

Die Laufstrecke führt vom Kino über den Münsterplatz und die Münsterstraße sowie Auf dem Damm zum Hasesee, vorbei am Rathaus und später über die Wilhelmstraße zurück zum Universum. Die Starter des Jedermannlaufes absolvieren die Strecke einmal, die 10-km-Aktiven legen drei Runden zurück. Das Publikum in der Innenstadt dürfte also auf seine Kosten kommen. Der Rundkurs wird von Mit-Organisator Elmar Remus als "abwechslungsreich und anspruchsvoll" beschrieben.



Seine Teilnahme am Hauptlauf hat unter anderem der Bramscher Bürgermeister Heiner Pahlmann angekündigt, auch Stadtwerke-Chef Jürgen Brüggemann und der Kreissportbund-Vorsitzende Winfried Beckmann haben gemeldet. Der erhoffte Vergleich mit Pahlmanns Wallenhorster Amtskollegen Otto Steinkamp muss allerdings ausfallen. Der äußerst sportbegeisterte Verwaltungschef der Nachbarkommune ist seit Tagen stark erkältet und muss passen. "Herr Steinkamp wäre gerne dabei gewesen. Er hat mir aber versichert, beim nächsten Mal in 2020 starten zu wollen", sagt Katja Bielefeld aus dem Organisationsteam.

Entlang der Laufstrecke werden Verkehrsteilnehmer unterdessen mit einzelnen Behinderungen rechnen müssen. Es kommt auch zu kurzzeitigen Sperrungen am Abend des Veranstaltungstages. Betroffen sind insbesondere die Hasestraße im Abschnitt zwischen Auf dem Damm und der Marktstraße sowie die Maschstraße im Teilstück zwischen der Marktstraße und dem Kreisverkehrsplatz Brückenort.



Die zahlreichen Läufer wird das wohl nur am Rande interessieren, wenn sie den Rundkurs einmal oder mehrfach hinter sich lassen. Der Schulklassen-Wettbewerb verspricht dabei im Rahmen des Jedermannlaufes ebenso ein Hingucker zu werden, wie das "Duell" mehrerer Bramscher Firmenteams.

Anzeige Anzeige

Die Siegerehrungen finden - für den Hauptlauf - gegen 21 Uhr auf der Stadtfestbühne auf dem Kirchplatz sowie zuvor - für den Jedermannlauf - um ca. 20 Uhr auf dem Münsterplatz statt. Der Auftakt zum Stadtfest 2019 ist dann gemacht. Nach den Läufern hat die Live-Musik das Wort.

Organisatorisches für Aktive im Überblick: Ausrichter des Laufes ist der Universum e.V. in Kooperation mit den Bramscher Rumläufern. Start und Ziel des Rundkurses liegen auf Höhe des Filmtheaters Universum in der Großen Straße (Fußgängerzone). Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt unweit davon in der Alten Webschule, Georgstraße 2. Das Startgeld beträgt zwei Euro für Schüler bzw. fünf oder sieben Euro für andere Läufer (bei Nachmeldungen zuzüglich weiterer zwei Euro). Duschen gibt es an der Sporthalle der Hauptschule in der Heinrichstraße.