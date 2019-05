Evinghausen. Große Weltliteratur gibt es in Kürze von der Marionettebühne Evinghausen zu sehen. Nach fast 30 Jahren haben die Puppenspieler wieder Saint-Exupérys Geschichte "Der kleine Prinz" aufgelegt.

Ein Mosaik aus Schauspiel, Schattentheater und den individuell wie originell gefertigten Figuren auf der Marionettenbühne erwartet das Publikum.

Die Bühnenbilder und Marionetten von Andreas Geiger verleihen auch dieser Aufführung erneut einen besonderen Glanz. Hinzu kommen die Spieler, sei es vor der Bühne in menschlicher Lebensgröße, sei es hinter den Bühnenbildern an den Fäden der Figuren, oder sei es im Hintergrund mit Stimme für die Worte der Puppen beziehungsweise Instrumenten für die Livemusik, die dem berühmten Text von Antoine de Saint-Exupéry das Leben von heute einhauchen.

Es ist ein Märchen für Erwachsene voller Poesie, eine Hommage an die unverdorbene Klugheit einer reinen doch auch ernsten Kinderseele, das in Evinghausen in drei Vorstellungen zu sehen ist. Die kleinen Zuschauer werden vor allem die Seelenbilder mitnehmen können, die der kleine Prinz vor ihnen ausbreitet. Den Erwachsenen gibt die Reise des kleinen Prinzen zu einer Reihe von Planeten immer wieder Anlass zum Nachsinnen, was eigentlich wirklich wichtig im Leben ist. Es ist ein geheimer Zauber dieser in Todesnähe vom Schriftsteller erzählten Geschichte, der dieses kleine illustrierte Büchlein zu einem der weltweit am meistern verkauften literarischen Werke gemacht hat.

Wohltuend entschleunigt

In ihrem wohltuend entschleunigten Aufführungsmodus schickt die Marionettenbühne ihren Hauptdarsteller zum König der Befehle. Lässt ihn beim Eitlen, mit dem zwanghaften Bedürfnis bewundert werden zu müssen, Station machen. Beim Trinker erfährt der kleine Prinz, dass Alkohol tieftraurig machen kann. Und beim Geschäftsmann macht der Held im Märchen von Saint-Exupéry die Erfahrung, wie ständiges Wachstum des materiellen Besitzes vom wirklichen Leben abkoppelt.

Wenige Stationen später kommt die Geschichte schließlich in einer viele Male zitierten Szene an, in der von der einzig wirklichen Erkenntnis durch das Herz und von den Notwendigkeiten der Vertrauensbildung als Voraussetzung für echte Freundschaft die Rede ist.

Auch wenn das Märchen tödlich endet, vermittelt die dem Originaltext treu folgende Darstellungsweise diese Dramatik nicht als letzten Eindruck, sondern entlässt das Publikum mit der Bitte „wenn ein Kind auf Euch zukommt, wenn es lacht, wenn es goldenes Haar hat, wenn es nicht antwortet auf Eure Fragen - dann werdet Ihr wohl erraten, wer es ist. Dann seid so gut und lasst mich nicht länger traurig sein“.

Die ersten beiden Aufführungen im Bauernhaus der Waldorfschule Evinghausen finden am Freitag, 24. Mai, und Samstag, 25. Mai 2019, jeweils ab 20 Uhr statt. Am Sonntag, 26. Mai 2019, beginnt die Vorstellung bereits um 16 Uhr. Eintrittskarten sind erhältlich im "Steckenpferd" neben der Waldorfschule sowie an der Abendkasse.