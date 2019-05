Bramsche. Im Bramscher Hallenbad fand der 3. Hase-Bad-Cup statt. Der Einladung des TuS Bramsche und des TSV Ueffeln sind 18 Vereine gefolgt.

Mit 230 Teilnehmern, 870 Einzel- und 31 Staffelstarts verzeichnete der Schwimmwettbewerb einen Melderekord, war damit aber auch an einer Kapazitätsgrenze angelangt, wie Sibylle Nestmann für die Organisatoren berichtete. 20 ehrenamtliche Helfer aus der Elternschaft sowie zusätzlich 22 von den Vereinen gestellte Kampfrichter hatten alle Hände voll zu tun, um die Schwimmwettbewerbe planmäßig ablaufen zu lassen, und den Auf- und Abbau der Veranstaltung zu gewährleisten.

Organisatoren sind bestätigt

„Alles funktioniert reibungslos. Insbesondere der Anteil an jüngeren Kindern, die an die Wettkämpfe herangeführt werden sollen, ist gestiegen. Die hohe Teilnehmerzahl ist für uns eine Bestätigung , dass der Cup bis über die Landesgrenzen hinweg Anklang findet, auch unter den Nachwuchsschwimmern“, sah Sibylle Nestmann die Veranstalter für all die Mühen belohnt.

Die teilnehmerstärksten Vereine waren diesmal der TSV Ueffeln, der SC Glandorf, der TuS Bramsche und der SV Lindern.

Um Zeiten und Punkte schwammen auf der 25-Meter-Bahn des Hase Bades die Jahrgänge 2012 und jünger sowie in den Masterwettkämpfen die Jahrgänge 1999 und älter gegeneinander.

Dank an die Eltern und Helfer

Ein ausdrücklicher Dank von Sibylle Nestmann ging an die mithelfenden Eltern sowie an die „sehr gute Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, insbesondere mit der Badleitung und den Mitarbeitern des Hase-Bades“.

Von den erreichten Ergebnissen her gesehen fanden sich die Schwimmerinnen und Schwimmer aus den beiden Bramscher Vereinen diesmal jedoch nicht unter den punktbesten Leistungen wieder. Die Besten kamen aus Meppen, Burg Gretesch, Quakenbrück und Lienen.