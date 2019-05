Carsten Fuchs (links) von der Natur AG informierte über Vögel und Insekten. Foto: Sigrid Schüler

Bramsche. Die im "Runden Tisch Natur" zusammengeschlossenen Initiativen haben am Sonntag in der Baumschule Igel in Engter darüber informiert, wie man mit der richtigen Bepflanzung eines Gartens Insekten und Vögel unterstützen und etwas für das eigene Wohlbefinden tun kann.