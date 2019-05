Bramsche. Zum ersten Mal fand am Samstagnachmittag in der Bramscher Meyerhofschule ein „Zwergenfest“ statt. Junge Eltern und deren Kinder konnten sich hier über die vielfältigen Hilfsmöglichkeiten für Familien informieren.

Finanziert von den „Frühen Hilfen“ des Osnabrücker Landkreises und organisiert vom Familienservicebüro der Stadt Bramsche unter der Federführung von dessen Leiterin Sandra Pardieck, wurde mit dieser Veranstaltung ein neues Informationsforum geschaffen.

„Die verschiedenen Hilfsangebote zusammen zu bringen, finde ich ganz wichtig“, stellte Bürgermeister Heiner Pahlmann in seinen Begrüßungsworten klar heraus. „Da versuchen wir als Stadt gerne Eigeninitiativen zu unterstützen und neue Strukturen anzulegen.“

Und so konnten sich die Familien beim Rundgang durch die Schulaula zahlreiche Informationen über verschiedene Träger von Jugendhilfeangeboten, über die Arbeit in den drei Familienzentren von Bramsche und über die des Dorfhelferinnenwerkes, aber auch über die Leistungen privater Anbieter wie der Pfiff gGmbH einholen. Ferner hatte die Stadtbücherei einen Stand aufgebaut. Die „Frühen Hilfen“ stellte den Babybesuchsdienst im Landkreis Osnabrück vor und richtete gleich an die Eltern die Frage „heute schon mit ihrem Kind gesprochen?“.

Frühförderung

Motorische Frühförderungmöglichkeiten, die Kreismusikschule, Sing- und Fingerspiele für die Kleinen, ein Bewegungsparcours für Eltern und Kinder in der Turnhalle oder das Kangatraining wurden ebenfalls vorgestellt. Ferner war die Frühförderung der Heilpädagogischen Hilfe vor Ort. Es konnte selbstgenähte Kinderkleidung erworben werden. Mit der Illustratorin Jana Walczyk bastelten Kinder bunte Papageien aus Papier. Die Stadtjugendpflege war mit einem Spielparcours anwesend und betrieb eine Fotobox. Um gesunde Ernährung ging es ebenso wie um Babymassage und Stillbegleitung.

Der Anfang für dieses Kompaktangebot aus Informationen und Mitmachaktionen war gemacht. Lediglich über die Anfangszeit von 14.30 Uhr werden die Veranstalter reflektieren müssen. Denn diese Zeit lag sehr nahe am Mittagsschlaf von schon etwas größeren Kindern.