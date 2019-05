Evinghausen. Mit einem „Künstlerischen Abschluss“ verabschiedet sich der jeweils 12. Jahrgang an der Waldorfschule von der dortigen Bühne mit einem selbst ausgearbeiteten Programm. Ferner gehört zu diesem Abend regelmäßig auch eine Ausstellung von in den vergangenen Monaten gefertigte Plastiken und Bildern.

„Kontraste“ haben die aktuellen Zwölftklässler ihre Mischung aus Musik und Eurythmie auf der Schulbühne genannt. Eltern, Lehrer und interessierte Zuschauer wurden zu Zeugen eines dichten künstlerischen Abends, der einige Überraschungen und insgesamt ein breit gefächertes Bild von der kompetenten Kreativität junger Erwachsener ablieferte, die in wenigen Wochen die Schule verlassen werden.



Mit Eurythmie, einer von Rudolf Steiner, dem Begründer der Waldorfschulen, auf Nachfrage von Tänzern neu geschaffenes Bewegungskunst, mit der Töne und Worte optisch wahrnehmbar gemacht werden, begann der Abend. Nicht in normales Bühnenlicht getaucht, sondern mittels Schwarzlicht illuminiert, setzte die dreiköpfige Eurythmiegruppe ihre ersten Akzente, indem sie den zweiten Satz aus dem Oboenkonzert von Alessandro Marcello aufführte.

Viel Volumen

Von der D-moll Tonart ging es kontrastreich rüber zu Michael Jackson. Das „They don't care about us“, mit der der Poptitan seinerzeit das Thema Ungerechtigkeit in Klänge fasste, gab der Chorgemeinschaft der beiden zwölften Klassen eine erste Gelegenheit, ihr stimmliches Volumen zu Gehör zu bringen.

Poetischer Minimalismus war beim zweiten Auftritt der Eurythmisten zu sehen. Verschiedene Haikus, die wohl kürzesten Gedichte der Welt, ursprünglich aus Japan kommend, wurden hierbei in koordinierte Bewegungsabläufe transponiert.

Die nächste Choreinlage war ein Rückgriff auf das Klassenspiel der Schülerinnen und Schüler in der achten Klasse. Im Theaterstück „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ hatten sie sich damals mit noch eher kindlichen Stimmen bereits an nicht ganz einfache Chorstücke gewagt. Nun war „Vois sur ton chemin“ nochmals mit erwachsen gewordenen Vokalmöglichkeiten zu hören.

Kontraste

Anzeige Anzeige

Ein Prélude von Chopin, das Lacrimosa von Mozart, Wörter der Dichterin Ingeborg Bachmann und zum Schluss das „The show must go on“ von Queen, entweder vom Chor gesungen oder eurythmisch visualisiert, machten deutlich, zu welchen Kontrasten die Schüler in 12 Jahren Waldorfschule befähigt wurden.

Selten war nach einer Aufführung derart anhaltendes Zugabe-Rufe aus dem Publikum zu vernehmen, bis die eigentlich schon in Auflösung befindliche Schülerschar doch noch für ein erneutes Lacrimosa eingesammelt werden konnte:





Stand beim Bühnenprogramm die Gemeinschaftsleistung der Zwölftklässler im Vordergrund, so konnten bei der ebenfalls zum „Künstlerischen Abschluss“ obligatorisch dazu gehörenden Ausstellung der Ergebnisse des Plastizier- und Malunterrichtes die Einzeltalente unter den Schülern betrachtet werden. Auch hier war an etlichen Stellen Staunen die angemessene Reaktion: