Bramsche. Nach 60 Jahren kamen jetzt erneut die Schüler der Abschlussklassen der damaligen Mittelschule Bramsche zu einem Jubiläums-Klassentreffen zusammen.

40 Klassenkameraden hätten sie eingeladen, 23 seien gekommen. Dafür, dass sie allesamt zwischen 76 und 78 Jahre alt seien und viele eine weite Anreise hätten, sei die Resonanz für sie sehr gut, freuten sich jetzt Sigrid Hoekstra und Rolf Borgerding, die ihre Kameraden von früher im Restaurant "Vicianum" im Bramscher Ortsteil Lappenstuhl begrüßten.

Die Geschichten, die die Runde machten, riefen viele Momente der gemeinsamen Schulzeit in Erinnerung. Da war die Rede vom begabten Lehrer, Rektor und späteren Bramscher Bürgermeister Alfred Purmann, die Legende in Mathematik, Physik und Chemie, Lehrer Egon Kirchhoff, den die damaligen Schüler gerne von seinem Rollermobil Isetta bis in den Klassenraum begleiteten, sowie zahlreiche Anekdoten, bei denen selbst heute keine Namen genannt werden sollten. Wenn beispielsweise jemand ein Stück Kreide einem Lehrer an den Glatzkopf geworfen haben soll oder bis heute nicht die Frage geklärt sei, wo denn der frisch gebrannte Hagebuttenschnaps verblieben sei, den sie als Ergebnis ihrer Chemiestunde produziert hätten. Übrigens habe es damals noch reine Mädchen- und Jungenklassen gegeben, das habe die gemeinsamen Veranstaltungen noch interessanter gemacht, waren sich die ehemaligen Schüler einig. Die Klassengemeinschaft sei immer gut gewesen, die Stimmung in der Klasse harmonisch und gegenüber den Lehrern zwar von Respekt, aber auch von gutem Kontakt geprägt.

"Es war einfach eine schöne Zeit", betonte Sigrid Hoekstra. Daher seien sie auch seit den Neunziger-Jahren bemüht, die Treffen alle fünf bis zehn Jahre stattfinden zu lassen. Künftig würden sie sich alle zwei Jahre treffen wollen, sie würden schließlich nicht jünger und gingen alle auf das 80. Lebensjahr zu. Die Frauen der früheren Mädchenklasse pflegen die Kontakte übrigens intensiver, hieß: Zwei Mal pro Jahr verabreden sie sich zum Kaffeetrinken in kleinerer Runde. Jetzt hatten die ehemaligen Schüler vor dem gemeinsamen Essen der Riester Firma Joliente einen Besuch abgestattet und die Kaffeerösterei besichtigt. .

Eigentlich hätten sie bei dem jetzigen Jubiläumstreffen noch etwas Besonderes präsentieren wollen, berichteten Sigrid Hoekstra und Rolf Borgerding. Aus den Archiven des Bramscher Rathauses hätten sie die alten Klassenbücher ihrer Mittelschule ausleihen wollen. Das habe leider so kurzfristig nicht mehr geklappt, sie seien aber zuversichtlich, dass sie bei ihrem nächsten Treffen in zwei Jahren dann einmal in den alten Eintragungen der historischen Dokumente stöbern können.