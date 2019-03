Engter. Iveta Thamm soll neue Pastorin in der Kirchengemeinde St. Johannis in Engter werden. Ihre Aufstellungspredigt hält sie im Gottesdienst am Sonntag, 24. März, um 10 Uhr.

Iveta Thamm hat bis 2005 ihr Vikariat, also die Ausbildungszeit zur Pastorin, in Osnabrück absolviert. 2015 kehrte sie zusammen mit ihrem Mann dorthin zurück und übernahm zunächst eine neue geschaffene Projektstelle Altenseelsorge. In Engter ist sie als Nachfolgerin von Pastor Andreas Siemens vorgesehen, der kürzlich in den Ruhestand verabschiedet worden ist.



Seit rund einem Jahr ist Thamm nun mit einem Viertel ihrer Stelle in der Jakobus- und der Timotheusgemeinde in Osnabrück tätig, außerdem übernahm sie Vertretungsaufgaben im gesamten Kirchenkreis Osnabrück.

Pastorin Thamm stammt gebürtig aus dem Baltikum, aus Kuldiga in Lettland, und hat in Riga, Gent und Oslo Theologie studiert. Ihr Mann ist Pastor der evangelischen Thomasgemeinde in Osnabrück.

Im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag sind die Gemeindemitglieder zum Kirchencafé eingeladen. Der Gottesdienst in der St. Christophorus-Kirche Vörden entfällt. Eine Mitfahrgelegenheit nach Engter wird angeboten. Abfahrt ist um 9.30 Uhr vom Parkplatz am Lutherhaus.