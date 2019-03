Bramsche. Die Ausbreitung von Neozoen, also Tieren, die hier eigentlich nicht heimisch sind, bereitet den Jägern zunehmend Sorgen. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung des Hegerings Bramsche deutlich.

Hegeringleiter Arndt Eggelmeyer nannte insbesondere Marderhund, Waschbär, Nutria und Bisam als Arten, die sich ohne oder mit menschlicher Einflussnahme in einem Gebiet ausbreiten und etablieren, in dem sie zuvor nicht heimisch waren. Während Marderhund und Waschbär die ohnehin geringen Bestände von Feldhase und Fasan aber auch die der Wiesenvögel wie Kiebitz, Brachvogel, Rebhuhn und Feldlerche weiter dezimieren würden, unterhöhlten Bisam und Nutria durch ihre Grabungstätigkeit die 650 Kilometer Sturmflutdeiche und 2.000 Kilometer Flussdeiche in Niedersachsen. Sie gefährdeten somit über eine Million Menschen, die auf den Deichschutz angewiesen sind. So wendeten die Niederlande jährlich 35 Millionen Euro für die Bekämpfung dieser beiden Nager auf, meinte Eggelmeyer.

Weiterlesen: Wolf im Gehn zwischen Lintern und Ueffeln gesichtet

. Aus Eggelmeyers Streckenbericht ging hervor, dass beim Schwarzwild mit 88 erlegten Wildschweinen 30 Prozent weniger Tiere erlegt wurden als noch im Vorjahr (125). Beim Rehwild mit 315 Rehen (einschließlich Fallwild) den Füchsen (133) und auch dem übrigen Niederwild seien annähernd konstante Ergebnisse erzielt wie in den Vorjahren.

Streckenbericht

Ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich laut Eggelmeyer bei den Streckenergebnissen der beiden klassischen Hauptniederwildarten Feldhase und Fasan ab. Die Bestände dieser beiden Wildarten seien in den vergangenen zehn Jahren sowohl im Hegering als auch in der Jägerschaft Bersenbrück dramatisch zurückgegangen. Auf Landesebene wurden im Jagdjahr 2018/2019 bei diesen Wildarten sogar die niedrigsten Streckenergebnisse seit 1958 erzielt. Im Hegering Bramsche konnte jetzt im abgelaufenen Jagdjahr bei den Streckenergebnissen für Feldhase und Fasan jeweils eine Zunahme um 50 Prozent verzeichnet werden. Ob es sich hierbei um eine positive Trendwende oder nur um die für diese beiden Wildarten günstigen Auswirkungen des warmen und trockenen Frühjahrs und Sommers 2018 handele, bleibe abzuwarten.

Neues Jagdgesetz

Jan-Gerd Bührmann, der stellvertretende Leiter des Hegerings Bramsche, berichtete über jagdpolitische Neuigkeiten von der Landesjägerschaft Niedersachsen aus Hannover. So plane die Landesregierung eine kleine Novelle des Niedersächsischen Jagdgesetzes. Neben der Einführung von bleifreier Munition und von Schallminderern sei auch die jährliche Nachweispflicht der Schießfertigkeit vorgesehen.

Weiterlesen: Warum das Hobby Jagd auch im Raum Bramsche immer beliebter wird

Anzeige Anzeige

Der stellvertretende Vorsitzende der Jägerschaft Bersenbrück, Wilhelm Bergmann, ging ausführlich auf die Gefahren einer drohenden Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nach Deutschland ein. So fordere die bereits in Osteuropa unter den Wildschweinen grassierende ASP die Einhaltung strikter Hygienemaßnahmen. Gegen die ASP, einer Virusinfektion, sei eine Impfung nicht möglich. Das Virus sei sehr stabil in der Umwelt, halte sich viele Wochen in Kadavern (stabil gegen Fäulnisprozesse), 6 Monate in konserviertem Schinken und viele Jahre in tiefgefrorenen Schlachtkörpern.

Seuche droht

Zwar sei sie für den Menschen selbst nicht gefährlich, jedoch könne dieser die Schweinepest über Kleidung und Jagdutensilien auf Hausschweine übertragen und damit ganze Nutztierbestände auslöschen, was unübersehbare Auswirkungen zur Folge hätte. Bei einem auftretenden Seuchenfall seien die zuständigen Behörden angewiesen, durch restriktive Abwehrmaßnahmen, wie Einteilung in Gebietskulissen, Einzäunungen, Ernte-, Bewirtschaftungs- und Betretungsverbote, Bejagungsvorgaben, die ASP intensiv zu bekämpfen.

Zum Abschluss der Hegeringversammlung konnten Jörg Schomborg und Dirk Schenk für 25-jährige Mitgliedschaft, Hermann Stehr für 40-jährige Mitgliedschaft sowie Udo Kleister und Hermann Hasemann für 50-jährige Mitgliedschaft im Hegering Bramsche geehrt werden.