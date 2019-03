Bramsche. Die Planungen für den Bau eines Seniorenzentrums in Engter an der Bramscher Allee schreiten weiter voran. Jetzt haben sich erstmals die künftigen Betreiber vorgestellt.

Die Sozialstation Wittlager Land (S-WTL) wird Betreiber der Einrichtung sein, in der zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften mit knapp 20 Mietern, eine Tagespflege mit mindestens 15 Plätzen und die Unterbringung eines ambulanten Pflegedienstes vorgesehen sind. Zu den Trägern der S-WTL wiederum gehören der Diakonieverein Bad Essen, das Deutsche Rote Kreuz, acht evangelische Kirchengemeinden – und der evangelische Kirchenkreis Bramsche, der auch den Anstoß gab, dass sich die Sozialstation auch nach einem möglichen Standort in Bramsche umschaut.

"Die Neuordnung der Kirchenkreise in der Region ist quasi die Wurzel dafür. Bad Essen gehörte bis 2013 zu Melle. Damals hätte es für uns keinen Anlass gegeben, uns nach Bramsche zu orientieren. Das kam erst, als wir zum Kirchenkreis Bramsche gekommen sind", erklärt Martin Reutepöhler. Der Geschäftsführer der S-WTL war es auch, der letztlich auch den Kontakt knüpfte zur Engteraner Initiative "Rat und Tat", die in Person von Helmut Grote das Proiekt Seniorenzentrum vorangetrieben hat. "Im vergangenen Jahr habe ich mir die Ideen von 'Rat und Tat' in der gemeinsamen Sitzung der Ortsräte des Kirchspiels Engter angehört – und war gleich davon angetan", berichtet Reutepöhler, der selbst in Evinghausen lebt, weiter.

Reutepöhler betont, "dass wir jetzt ganz bestimmt nicht als die Bad Essener daherkommen wollen, die sich in Engter breit machen." Kein Zufall ist es deshalb, dass für das Vorhaben an der Bramscher Allee eine neue gemeinnützige Gesellschaft gegründet werden soll, die den Namen "Zuhause in Engter" tragen soll.

An der Ausarbeitung des Konzepts für das Seniorenzentrum war auch der ebenfalls aus Bramsche stammende Udo Hoffeld beteiligt. Er ist zum einen Unternehmensberater vornehmlich für Einrichtungen der Alten- und Krankenhilfe; zum anderen gehört Hoffeld dem Vorstand des St. Sylvester-Stifts in Quakenbrück an. "Dort haben wir 2017 die ersten ambulant betreuten Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige aufgebaut und das Konzept dann auch nach Bad Essen transferiert", erklärt Hoffeld. Derartige Wohngemeinschaften seien nach seiner Überzeugung " ein innovatives Konzept und eine sehr gute Alternative zum vollstationären Pflegeheim", was ohnehin erst ab 60 Plätzen wirtschaftlich tragfähig sei. Vorgesehen ist, in Engter zwei Wohngemeinschaften mit jeweils neun Plätzen einzurichten. "Grundsätzlich können darin Personen ab Pflegegrad 2 leben", meint Martin Reutepöhler. Schwierig könne es höchstens bei schwerst Demenzkranken werden. Reutepöhler betont zudem:

Natürlich wird jeder Bewohner seine Rückzugsmöglichkeit haben. Und auch sein eigenes Bad. Das wird ja keine Studenten-WG.





Um alles unterbringen zu können, ist ein dreigeschossiger Bau vorgesehen. Der dafür notwendigen Änderung des Bebauungsplans - bisher ist im Gebiet "Kapshügel III" nur zweigeschossige Bebauung zulässig gewesen - dürfte nicht mehr viel im Wege stehen. Die kommunalpolitischen Gremien haben ihre Zustimmung erteilt. "Derzeit liegt der Bebauungsplan öffentlich aus. In Kürze wird das Änderungsverfahren dann abgeschlossen sein", sagt der Leitende Baudirektor der Stadt Bramsche, Hartmut Greife, zum Stand der Dinge. Wann mit dem Bau des Seniorenzentrums dann begonnen werden kann, will aber noch keiner der Beteiligten konkret benennen. Es seien noch Feinplanungen nötig, außerdem sei die Betreibergesellschaft zu gründen, Verhandlungen mit den Kostenträgern der Krankenkassen zu führen und eine Baugenehmigung einzuholen.

Weiter ist den Planungen ist da schon Rocco Jäckel: Er ist Bauherr für den Wohnkomplex, der direkt neben dem Seniorenzentrum entstehen soll. "Plan ist, im September oder Oktober anzufangen", sagt er. Im Gegensatz zum Seniorenzentrum sei die Konzeption für diesen Neubau unverändert geblieben. "Wir hätten im Grunde auch schon 2016 bauen können", so Jäckel, der aber Verständnis dafür hat, dass beide Vorhaben an der Bramscher Allee durch ihre enge Verzahnung als ein gemeinsames Projekt betrachtet wurden seitens der Stadt Bramsche wie auch von "Rat und Tat". Entstehen werden 30 altengerechte Wohnungen in verschiedenen Größen und nach neuesten energetischen Standards.

Dass nun nach und nach alles in trockene Tücher kommt, freut nicht nur Engters Ortsbürgermeister Ralf Seeleib, sondern insbesondere auch Helmut Grote, der das Ziel der Ansiedlung eines Seniorenzentrums über Jahre verfolgte. Grote lobt in diesem Zusammenhang die Stadt Bramsche, "ohne deren Unterstützung ich irgendwann den Mut verloren hätte", nachdem zwischendurch zwei potenzielle Betreiber abgesprungen waren. Den Ball zurück spielt Baudirektor Hartmut Greife. Er betont:

Das Engagement von Helmut Grote verdient die allergrößte Hochachtung.

Greife meint, dass es "sehr erfreulich" sei, "dass so etwas nun in einem Ortsteil zustandekommt. Es ist keine Konkurrenz zu den hiesigen Pflegeheimen, sondern eine Ergänzung." Und das Seniorenheim trage künftig einen wichtigen Teil zur Grundversorgung Engters bei.



Vorstellung in Ortsräte-Sitzung Am 9. Mai 2019 findet die nächste gemeinsame Sitzung der Kirchspiel-Ortsräte statt. Im Gasthof Rothert in Engter werden dann der Öffentlichkeit auch noch einmal eingehend die Planungen für das Seniorenzentrum vorgestellt.