Pente. Günter Fischer las jetzt beim Heimatverein Pente aus seinem Buch „Capitán Vadell und die Stasi“, in dem er ein unmenschliches Kapitel jüngster deutscher Geschichte aufgreift.

"Auch heute sind noch ehemalige hauptamtliche Stasi-Beamte in führenden Positionen tätig", gab Günter Fischer zu bedenken. Ganz und gar nicht an den Haaren herbeigezogen sei sein Roman, der auf Tatsachen beruhe.

Es ist eine fesselnde Geschichte, in die Günter Fischer seine Leser mitnimmt. Der Kriminalroman beginnt im berüchtigten Berliner Gefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit "Hohenschönhausen". Um den Lesern ein Gefühl für die Zeit in der DDR vor der Wende im Jahr 1989 zu vermitteln, ließ er seiner Lesung eine Präsentation über die unmenschlichen Machenschaften der Stasi und der Hauptakteure vorausgehen.

Stasi-Verhöre und Einzelhaft

Der in Hagen am Teutoburger Wald beheimatete promovierte Medienwissenschaftler hatte unter anderem als Fernsehjournalist für die ARD und das ZDF gearbeitet, bevor er sich im Jahr 1997 als Produzent für Industriefilme selbstständig machte. Bekannt ist Günter Fischer auch durch seine ersten Veröffentlichungen, den regionalen "Kamingeschichten" und und den "Geschichten von nebenan" aus dem Osnabrücker Land.

Wenn Günter Fischer das menschenverachtende Verhalten der Stasi gegenüber seinem Protagonisten mit 36 Stunden andauernden Verhören, viertägiger Einzelhaft in einer schalldichten Dunkelzelle und dem Verabreichen von psychoaktiven Stoffen erzählt, dann hat er die Informationen nicht aus irgendeiner Quelle, sondern aus erster Hand. Genauso habe das sein Freund, Zeitzeuge Roland Arndt, seinerzeit erleben müssen. Bei einem Besuch in dem ehemaligen Gefängnis und der heutigen Gedenkstätte habe er ihn kennengelernt. Die detailscharfe Schilderung der unmenschlichen Behandlung seiner Romanfigur ließ den Zuhörern mitunter den Atem stocken

Ehemalige Stasi-Beamte auf Mallorca

Schließlich nahm Günter Fischer die Zuhörer im zweiten Teil der Lesung mit auf eine gedankliche Reise nach Mallorca, wo Capitán Pedro Vadell auftaucht. Der sei Chefermittler der Guardia Civil in Palma de Mallorca und leite die Mordkommission auf der Insel. Als sein Protagonist auf der Urlaubsinsel einen Verkehrsunfall erleidet und ohne erkennbaren Grund verstirbt, sickert langsam durch, dass ehemalige Stasi-Beamte, die sich nach der Wende auf die beliebte Urlaubsinsel zurückgezogen haben, ihre Finger im Spiel haben könnten.

Die Idee, die Frage nach dem Verbleib der Staasi-Beamten nach der Wende zu stellen, habe sich entwickelt, nachdem er Roland Arndt kennengelernt habe, so Fischer. Tatsächlich sollen unten den Deutschen, die heute auf Mallorca leben, auch zahlreiche ehemalige treue Stasi-Größen sein. "Die Archive liegen voll mit Material" betont Günter Fischer. Es gebe sehr viel aufzuarbeiten.

Sein zweites Buch sei in Arbeit und trage den Titel „Capitán Vadell und die Tote am Es Trenc“. Eine Reihe von Romanen solle es werden. Die erste Seite des neuen Buches sei übrigens die letzte Seite dieses Buches, so der Autor. Der neue Roman sei aber ganz unpolitisch, verriet er. Günter Fischer habe zu Beginn der Lesung versprochen, dass sie sich einen schönen Abend machen würden. "Den haben wir gehabt" betonte der Vorsitzende des Penter Heimatvereins, Günter Bergmeier. Daher sei Günter Fischer mit seinem neuen Buch demnächst auch erneut in Pente herzlich willkommen.