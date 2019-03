Bramsche. Herrlich farbenfroh sieht es seit Mittwoch im Foyer und in der Kornmühle des Tuchmacher Museums aus. Die Ausstellung „Unter'm Meer“ zeigt noch bis zum 3. April zahlreiche Arbeiten, die Kinder der Grundschule Ueffeln im Rahmen einer Projektwoche hergestellt haben.

Fische aus Pappmaschee, Meerestiere aus Papptellern und ganze Unterwasserszenen aus Filz gibt es dort zu sehen. „Schule im Museum“ lautet der übergeordnete Titel der Reihe, die immer wieder mal Schulklassen die Gelegenheit gibt, sich im Tuchmacher-Museum mit ihrem künstlerischen Können zu präsentieren.

Großes Lob

„Kunst kommt von Können“ stellte dementsprechend Heiner Pahlmann bei seiner Ausstellungseröffnung mit Blick auf die vielen fröhlichen Werke der Ueffelner Grundschüler fest. „Tolle Kunstwerke, da kann man nur den Hut vor ziehen“ nannte der Bürgermeister all das, was in drei Tagen fleißigen Tuns in der Schule entstanden ist.





Dem schloss sich Museumsleiterin Kerstin Schumann an. Sie zeigte sich angetan von der Anzahl der Vernissage-Besucher. Rund 60 Kinder nebst familiärem Anhang ließen es richtig warm in der Kornmühle werden.

Überraschung

Die gewählte Thematik selbst hatte Kerstin Schumann etwas überrascht, weil sie eigentlich mit einer Umsetzung in Richtung Tuchmacher und Bramscher Rot gerechnet hatte. Doch über die Wolle in den Filzarbeiten, in denen auch die Tuchmacherfarbe vorkam, und dem Wasser, das die Tuchmacher ebenfalls für ihre Färbearbeiten benötigten, gelang ihr dann doch der Brückenschlag zur künstlerischen Freiheit, die die Grundschule Ueffeln für sich in Anspruch genommen hatte.





Fröhlich bunt wie die Ausstellungsobjekte selbst hatten die Grundschüler auch das Rahmenprogramm für die Vernissage gestaltet.

Wunsch erfüllt

Mit Flötenspiel und Klaviermusik sowie einem ganz zu Beginn vorgetragenen Kanon, der nach der Melodie von Bruder Jakob den Ausstellungstitel „Unter'm Meer“ aufgriff, zeigten die Kinder auch hier, dass sie eine Menge von Kunst verstehen.





Und der Wunsch eines Schülers, der im Religionsunterricht darauf hoffte, dass der Bürgermeister die Werke toll finden möge, war ja auch in Erfüllung gegangen.