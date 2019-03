Bramsche. Abwechslungsreiche Lesevorträge an ungewöhnlichen Orten standen für die Teilnehmer des Lesespaziergangs des Bramscher Literaturprojekts "Nimm dir ein Buch" auf dem Programm.

„Opfere lieber eine Stunde deiner teuren Arbeitszeit, anstatt deine Frau zum TÜV zu schicken!" - über kuriose Erlebnisse einer Frau, die ihr Auto mit dem liebevollen Namen "Gustav" beim TÜV vorführt, berichtete Maria Timmer im gleichnamigen Autohaus an der ersten Station des Lesespaziergangs.

Rund 30 Literaturfreunde hatten sich getroffen, um an dem vom Verein Universum organisierten Lesespaziergang teilzunehmen. "Lesen an Orten, an denen sonst nicht gelesen wird" sei Ziel der Veranstaltung, die nach einer Pause jetzt zum dritten Mal stattfand, erklärte Marianne Pinke-Zimmermann.Nach der kurzen Auszeit inmitten der Autos in der Ausstellungshalle des Autohauses machte sich die Lesegruppe zu Fuß auf den Weg zur nächsten Station.

In der Implus-Werkstatt der Heilpädagogischen Hilfe hießen Cornelia Glindkamp und Harald Ellermann die Gästewillkommen. Sensible und zum Nachdenken anregende Texte wie beispielsweise "Zu viel Gefühl" las Conny Glindkamp. Aufmerksam lauschten die Gäste der Vorleserin, die eine Kostprobe ihrer einfühlsamen Texte über Menschen mit Behinderungen und deren Blick auf die Welt vorstellte. Conny Glindkamp war für viele keine Unbekannte, verfasst die Mitarbeiterin der Impuls-Werkstatt doch in ihrer Freizeit Texte, die sich häufig in einer Kolumne im Ueffelner Ortsteilmagazin „Wir in Ueffeln und Balkum“ zu lesen und auch im Radio in der Reihe "NDR1-Morgenandacht" zu hören sind.

Die weiteren Stationen des abendlichen Spaziergangs führten die Teilnehmer durch das Martinusviertel hin zu Karin Börgen, die die Gruppe in den Räumen des historischen Gebäudes in der Lindenstraße willkommen hieß. Im gemütlichen Kaminzimmer las sie den Gästen aus der Kurzgeschichte "Der Äthiopier" von Ferdinand von Schirach vor. Eine passende Thematik, waren sich die Lesefreunde einig, handele die Geschichte doch von Verbrechen, Gefängnis und Verteidigung, also den gleichen Themen, die in der Rechtsanwaltskanzlei des Hauses ebenfalls immer wieder an der Tagesordnung sind.

"So schöne Orte"

Nur ein kleiner Fußweg mehr und die Literaturfreunde fanden sich im Atelier von Gabriele und Jürgen Waruschewski an der Bahnhofstraße wieder. Hier hörten die Gäste in der sehr privaten Atmosphäre der künstlerischen Räume Texte aus "Narziß und Goldmund" von Hermann Hesse, verbunden mit der Frage "Woher kommt die Kunst".

Total angeregt seien sie durch die Texte, betonte einigen Teilnehmer des Lesespaziergangs. Zudem sei es ein besonderes Erlebnis, in den jeweiligen Häusern Platz nehmen zu dürfen. "Ich hätte nie vermutet, dass es hinter den Türen hier so schöne Orte gibt", so eine Teilnehmerin. Für Organisatorin Marianne Pinke-Zimmermann stand am Ende des Spaziergangs fest, dass sie den Kooperationspartnern, der Buchhandlung am Münsterplatz, Thalia-Bücher Bramsche und dem Team der Stadtbücherei auf jeden Fall vorschlagen wird, dass sich der Lesespaziergang im nächsten Programm von "Nimm dir ein Buch" wiederfinden wird.