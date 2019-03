Bramsche. In Bramsche fand am Dienstag ein "Stadtgespräch" zur landwirtschaftlichen Produktion statt. 60 Gäste diskutierten mit Vertretern der von konventionellen Höfen, Bio-Betrieben und dem Inhaber einer Feinkost-Fleischerei über aktuelle Themen rund um die Tierhaltung auf Höfen.

"Sonderangebote sind immer noch ein Thema für die Verbraucher" betonte Christian Sostmann. Der Inhaber der Bramscher Feinkost-Fleischerei war einer von fünf Podiumsgästen, die für Informationen aus erste Hand beim "Stadtgespräch" sorgten.

Moderator Stefan Reckers brachte die rund 60 Besucher in der Kornmühle des Tuchmacher-Museums zu Beginn des Abends gleich in Bewegung. Mit sechs kurzen Fragen lies er die Gäste "mit den Füßen abstimmen" und im Raum Position beziehen. Ob Qualität für sie heiße, regionale Produkte oder Bio-Produkte zu kaufen oder "Esse ich regelmäßig Fleisch oder gar nicht" lauteten beispielsweise seine Fragen, bei denen die Besucher schon intensiv ins Gespräch kamen.





Ein wenig Klarheit in das Siegelwirrwarr der Betriebe und Produkte in der Fleischproduktion versuchte Maria Stuckenberg von der Stadtverwaltung zu bringen. Die Produktsiegel, die Kennzeichnung der bestehenden Anbauverbände und die Label der Handelsmarken seien vielgestaltig. Nachdem es zunächst nur um den Produktionskreislauf gegangen sei, liege der Focus nach der Tierhaltung jetzt mittlerweile auf dem Tierwohl.

Landwirt aus Leidenschaft

Die Teilnehmer auf dem Podium hatten aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit jeweils einen anderen Blick auf die landwirtschaftliche Produktion. Jan Gerard Bührmann, Ratsmitglied der Stadt Bramsche und Inhaber eines konventionellen landwirtschaftlichen Familienbetriebes betonte, Landwirt sei man aus Leidenschaft. Insgesamt habe sich das Einkaufsverhalten der Verbraucher immer wieder geändert, darauf gelte es bei der Steuerung eines Betriebs genau zu achten. Er und seine Familie würden definitiv nur gentechnikfreie Futtermittel einsetzen. Die Welternährung ausschließlich durch ökologische Landwirtschaft sicherzustellen, halte er nicht für möglich, so der Vollerwerbslandwirt. Das sah Martina Heidebreck vom Biolandhof Kruse anders. Es sei möglich, mittels ökologischer Landwirtschaft die Weltbevölkerung zu versorgen, sehr viele Betriebe würden mittlerweile auf biologischen Anbau umstellen.

Betriebe sollen frei entscheiden können

Ralf Große Endebrock vertrat die konventionelle Landwirtschaft. Sein Hof habe eine Größe von 100 Hektar, er züchte 2000 Mastschweine, 100 Mastbullen und 60 Milchkühe. "Es werden sowohl konventionelle als auch die biozertifizierten Betriebe benötigt", betonte er. Man solle damit aufhören, die einzelnen Landwirte zu bedrängen, jeder solle frei entscheiden können, wie er wirtschafte.

Ökologisch neu orientiert hatte sich Jan-Dirk Büning, der zwei Biohöfe mit 200 Hektar Fläche betreibt. Im Jahr 2016 habe er begonnen, den Betrieb auf Bioland-Voraussetzungen umzustellen, was im Jahr 2018 abgeschlossen worden sei, so der Landwirt. Er züchte 100 Bullen und 400 Mastschweine. Heute liefere er ausschließlich an die Fleischerei Sostmann und ein großes Lebensmittelunternehmen. Die Umstellung eines Betriebes auf die Bioland-Voraussetzungen sei eine große Verantwortung, denn es gebe, hätte man erst einmal umgestellt, quasi kein zurück. Die Investitionen dafür würden sich erst nach drei Generationen rechnen.

Verbraucherpreis spielt zentrale Rolle

Christian Soestmann betonte, er habe vor zwölf Jahren ein Bio-Konzept in seine Feinkost-Fleischereien aufgenommen. Das sei zunächst eher schwer angelaufen, der Preis der Produkte spiele für die Verbraucher nach wie vor die zentrale Rolle. Die Nachfrage nach Bio-Produkten habe allerdings seit zwei Jahren stärker angezogen. Ausschlaggebend für seine Lieferanten sei immer eine gute persönliche Beziehung zu den Höfen, sehr kurze Tiertransporte und absolute Transparenz in der Arbeit.

Zahlreiche Fragen ergaben sich aus dem Publikum, die Moderator Stefan Reckers gekonnt an die passenden Ansprechpartner weiterleitete. Der Einsatz von Antibiotika in der Tieraufzucht, die Herkunft der Tierfutters, ausreichendes Tageslicht für die Masttiere, die Förderpolitik der Europäischen Union und die Gefahren von industrieller Landwirtschaft waren nur einige der Themen, die die Besucher bewegten. Deutlich sei, dass am Stadtgespräch nur die "Guten" vertreten seien, so ein Gast.



Höfesterben

Passend zum Thema hatte Heinrich Ballmann, ehemaliger Landwirt, die Zahlen zur Entwicklung der landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebe in Schleptrup, Engter, Kalkriese und Evinghausen dabei. Die Gesamtzahl der Betriebe habe sich von 160 Höfen im Jahr 1950 auf heute 28 Betriebe reduziert. Selbst bei diesen Betrieben sei abzusehen, dass weitere Höfe im Zuge des Generationenwechsels in den nächsten 15 Jahren auslaufen würden, so der Landwirt.

Dafür, einen realistischen Blick auf die Arbeit der landwirtschaftlichen Betriebe bekommen zu haben, dankte Heiner Pahlmann den Podiumsgästen und den Teilnehmern besonders. Das Thema sei ebenso aktuell wie komplex, daher überlege er, ob das Thema nicht in einem anderen Format fortgesetzt werden solle. Die vielen Fragen rund um das zentrale Zukunftsthema der Landwirtschaft könne man an einem Abend allein gar nicht bearbeiten, so der Bürgermeister.