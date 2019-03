Bramsche. Die Mehrheit von SPD und FDP im Bramscher Stadtrat hält nicht viel vom Vorschlag der CDU, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Auf alle Fälle benötigt sie noch viel mehr Informationen, bevor eine so schwerwiegende Entscheidung endgültig getroffen werden kann.

"Da muss noch mehr Fleisch an den Knochen", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Oliver Neils noch vor der ersten Diskussionsrunde am Dienstag im Ratsausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal. Zusammen mit Anette Staas-Niemeyer (FDP) legte er die Position der Ratsmehrheit dar. Bereits am Donnerstag, 21. April, wird das Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt erneut diskutiert.

Der Vorschlag der CDU, die entsprechende Satzung ersatzlos zu streichen und die Ausbaukosten aus den allgemeinen Steuern und Abgaben zu finanzieren, "hört sich erst einmal toll an," findet Staas-Niemeyer. Doch diese Entlastung der Grundstückseigentümer zu Lasten der Allgemeinheit sei schon finanziell nicht leistbar.Und es sei auch nicht abzusehen, wie die Reform der Grundsteuer ausfalle, die möglicherweise auch Aussagen zu diesem Thema enthalte.

Streitfall

Das sehr komplexe Thema sei in vielen Gemeinden umstritten, betonte Neils. Auch der Niedersächsische Städtetag rate den Kommunen, jetzt keine Entscheidung zu treffen, sondern die Neuregelungen zur Grundsteuer und zur Niedersächsischen Abgabenordnung abzuwarten. "Die Lösung, die wir jetzt haben, ist nicht die Schlechteste," findet Neils.

Beide befürchten, dass Straßenausbauten künftig noch mehr zu Manövriermasse würden, wenn sie komplett aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert würden. Anette Staas-Niemeyer, erinnert an die Weserstraße, deren Ausbau schon mehrfach zurückgestellt worden war, weil andere Projekte wichtiger erschienen. "Wenn so wie jetzt ein Turnhallendach undicht ist, dann hat das immer Vorrang," verwies die FDP-Ratsfrau auf den unverhofftten Sanierungsfall Im Sande.

Grundsätzilch begrüßt Oliver Neils den mit der Initiative zu den Beiträgen verbundenen CDU-Vorstoß für ein Straßenausbauprogramm. Dazu bedürfe es aber einer sorgfältigen Bestandsaufnahme aller Straßen. Auch die brauche noch Zeit.