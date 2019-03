Neuenkirchen/Bramsche. Ein Wolf ist vergangene Woche in die Fotofalle eines Jägers getappt. Das Tier war im südlichen Ausläufer des Gehn zwischen der Neuenkirchener Ortschaft Lintern und Ueffeln unterwegs. Ob der Wolf auch für ein in der Nähe gerissenes Reh verantwortlich ist, wird zurzeit in Hannover untersucht.

"Ich vermute, dass es sich bei dem Tier, das mit der Wildkamera aufgenommen wurde, um einen Jungwolf auf Reviersuche handelt", sagt Arndt Eggelmeyer, Wolfsberater für den Landkreis Osnabrück. Es sei für diese Jahreszeit typisch, dass Jungtiere von ihren Familien verdrängt werden, damit sie sich ein eigenes Revier suchen.

Gehen oder bleiben?

"Die Frage ist nun", so Eggelmeyer, "ob sich der Wolf hier niederlässt oder nur auf der Durchreise ist." Die Wolfssichtungen in der Region mehren sich bereits. Etwa 500 bis 600 Meter Luftlinie zu seiner Wildkamera, mit der der Wolf aufgenommen wurde, hat der Linteraner Jäger auch ein gerissenes Reh gefunden. "Vieles spricht dafür, dass es der Wolf war", sagt Eggelmeyer. Typisch gewesen sei etwa der Kehlbiss, mit dem das Reh getötet wurde. Gewissheit soll eine genetische Untersuchung durch das Wolfsmonitoring in Hannover bringen.

Vorfall in Westerkappeln

Am vergangenen Wochenende ist in Westerkappeln ein Damwild-Spießer aus einer Zucht in Westerbeck gerissen worden – möglicherweise ebenfalls von einem Wolf. Vielleicht sogar dem gleichen, doch auch hier steht der endgültige Nachweis noch aus. "Der Damwild-Spießer wies ebenfalls den typischen Kehlbiss auf, mit dem der Wolf seine Beute tötet. Außerdem hat sich das Tier unter dem Zaun her gebuddelt. Das machen Wölfe häufig so", erklärt Eggelmeyer. Seiner Ansicht nach ist es gut möglich, dass der Wolf aus Lintern nach Westerkappeln weitergezogen ist. Eine weitere mögliche Wolfssichtung gab es laut Eggelmeyer außerdem in Kellinghausen (Fürstenau). Dort wurde möglicherweise ein Wolf auf Video aufgenommen.

Überprüfung in Hannover

Das Video, das Foto aus der Wildkamera in Lintern und Gewebeproben des gerissenen Rehs aus Lintern hat der Wolfsberater ebenfalls zur Auswertung an das Wolfsmonitoring in Hannover geschickt. Beim Foto aus der Wildkamera sind sich die Experten inzwischen sicher, dass es sich bei dem abgelichteten Tier um einen Wolf handelt.

Die Überprüfung der Proben, die Eggelmeyer vom Reh selbst genommen hat sowie des Video aus Kellinghausen werden derzeit noch geprüft. "Siedelt sich der Wolf hier dauerhaft in der Region an, wird es demnächst noch deutlich mehr Wolfssichtungen geben", ist der Wolfsberater überzeugt. Im vergangenen Sommer habe es bereits eine Sichtung im Gehn zwischen Achmer und Ueffeln gegeben, die aber weder durch Fotos noch durch Risse bestätigt werden konnte. "Die Region ist verhältnismäßig dicht besiedelt. Da bleibt der Wolf nicht lange unerkannt", so Eggelmeyer.

Weiterlesen: Eher ein Hund als ein Wolf in Merzen am Werk



Anzeige Anzeige

Ängste werden größer

In Niedersachsen gibt es laut Wolfsberater Eggelmeyer zurzeit 22 Rudel. Vermutlich stamme der Wolf, der nun in der Region gesichtet wurde, aus einem dieser 22 Rudel. "Die Akzeptanz des Wolfs hat in den vergangenen Jahren nachgelassen. Je mehr Wolfsrisse wir verzeichnen, desto größer werden Ängste und Verunsicherung in der Bevölkerung", sagt der Wolfsberater.