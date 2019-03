Bramsche. Die Stadtverwaltung Bramsche sieht den Vorschlag der CDU-Stadtratsfraktion, die Straßenausbaubeitragssatzung in Bramsche abzuschaffen, skeptisch. In einer ausführlichen Stellungnahme listet sie mehrere Gründe auf, die aus ihrer Sicht gegen einen solchen Schritt sprechen.

Die CDU hat vorgeschlagen, den bisher von den Grundstückseigentümern zu bezahlenden Beitrag künftig aus den allgemeinen Steuern und Abgaben zu nehmen. Dies ist nach Auffassung der Stadtverwaltung "nicht bürgerfreundlich." Genauer betrachtet gehe es dabei "um eine Entlastung einzig der Grundstückseigentümer an Gemeindestraßen ...zu Lasten der Allgemeinheit, also aller steuerzahlenden Einwohner/Bürger," schreibt die Verwaltung.

Auf alle Fälle rät die Verwaltung, die Entscheidung gründlich zu durchdenken und anstehende Änderungen im Niedersächsischen Kommunalen Abgabengesetz (NKAG) und die Reform der Grundsteuer abzuwarten. Straßenausbaubeiträge hätten sich "als Finanzierungsinstrument über die Jahre bewährt." Die Aufhebung der Satzung sei ein unumkehrbarer Schritt, der "nicht überhastet, womöglich unter dem Eindruck eines vorübergehenden konjunkturellen Aufschwungs, erfolgen darf," warnt die Verwaltung.

Als Beispiel, "wie man es nicht machen sollte" wird die Stadt Georgsmarienthütte gesehen. Dort sei 2016 die Satzung aufgehoben worden, "ohne sich Gedanken über die Gegenfinanzierung der Beitragsausfälle zu machen." Eine "wohl auf Dauer unerlässliche Erhöhung der Grundsteuer" werde dort aber "aus guten Gründen" abgelehnt.

Keine Extremfälle

Die von der CDU kritisierten finanziellen Härtefälle für Grundstückseigentümer könnten auch vermieden werden, wenn das Land wie vorgesehen das NKAG korrigiert und Möglichkeiten schafft,um große Belastungen auf mehrere Jahre zu verteilen.Überdies habe es diese kolportierten Härtefälle, in denen Anlieger um die 100.000 Euro zahlen mussten, "in Bramsche bislang nicht gegeben. Sie sind auch zukünftig nicht zu erwarten," heißt es in der Vorlage.

Beim Ausbau des 2016 abgerechneten Grammelmoorweges habe der höchste Beitrag bei 13.990,49 Euro für ein großes Grundstück mit zwei zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern gelegen. Der Durchschnittsbeitrag habe bei 7.000 Euro gelegen. Der Ausbauaufwand und damit der Beitrag sei vergleichsweise hoch gewesen.

Der Grammelmoorweg eignet sich aus Sicht der Verwaltung gut als typisches Beispiel. Er sei 1967 erstmalig endgültig hergestellt worden. Es sei nicht unverhätlnismäßig, den Anliegern heute, 50 Jahre nach dem Erstausbau, erneut Straßenausbaubeiträge abzuverlangen.

Bilder dokumentieren den Qualitätsunterschied. Der Grammelmoorweg vor dem Ausbau:

Und heute nach dem Ausbau:





Weil viele Straßen in Bramsche in den 50er bis 70er Jahren ausgebaut worden sind und damit bald erneuerungsbedürftig sein könnten, schätzt die Stadt den jährlichen Investitionsbedarf für Straßenausbau auf rund 3,3 Millionen Euro. Die Stadt hält es für gerechtfertigt, dass an diesen Kosten die Grundstückseigentümer beteiligt werden, weil sie von einer qualitativ besser ausgebauten Straße stärker profitieren als jemand, der die Straße einfach nur befährt.

Zudem werde der unterschiedlichen Bedeutung der Straßen Rechnung getragen. Anlieger an stark befahrenen Durchgangsstraßen zahlten nur 40 Prozent, an Straßen mit starkem innerörtlichen Verkehr 50 Prozent und an reinen Anliegerstraßen 75 Prozent.