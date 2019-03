"Bramsche Live" 2019 mit acht Bands in acht Kneipen CC-Editor öffnen

Bei "Bramsche Live" 2019 wird die Band "Cato" im Billard-Palast rocken. Foto: Cato

Bramsche. Acht Bands in acht Kneipen sind bei „Bramsche Live“ am Samstag, 6. April 2019, am Start. Zu dem Konzertabend wird wieder ein kostenloser Pendelbus angeboten.