Malgarten. Die Sögelner Allee (K 147) wird ab dem 25. März 2019 zwischen Malgarten und Sögeln gesperrt. Nun sind auch die dafür vorgesehenen Umleitungsstrecken bekanntgegeben worden.

Bis zum 30. November 2019 wird die Sögelner Allee von der Einmündung der Malgartener Straße (K 150) im Ortsteil Malgarten bis zur Einmündung der K 148 im Ortsteil Sögeln voll gesperrt. Grund für die Verkehrsbeschränkungen sind Brücken- und Straßenbauarbeiten.

Folgende Umleitungsstrecken werden laut Mitteilung der Stadt Bramsche eingerichtet: Die U1 führt ab Malgarten über die K 149 in Fahrtrichtung Rieste, über die K 167 durch Rieste, über die K 148 in Fahrtrichtung Sögeln bis zur Einmündung der K 147 Sögelner Allee. In der Gegenrichtung wird die U 2 auf gleicher Strecke eingerichtet: Über die K 148 nach Rieste, weiter über die K 167 durch Rieste und dann über die K 149 in Fahrtrichtung Malgarten bis zur Einmündung der K 147 Sögelner Allee.