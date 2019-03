Welche Auswirkungen hat der Brexit auf Europa und auf unsere Region? Darüber wird im Bramscher Bahnhof am 30. März 2019 diskutiert. Foto: Niklas Hallén/AFP

Bramsche. Die Veranstaltung „Farewell to the UK – Auf Wiedersehen, Großbritannien!?“ will am Samstag, 30. März 2019, ab 10.30 Uhr im Bramscher Bahnhof das für die EU derzeit wohl wichtigste Thema, den Brexit, anpacken. Bei einem Morgenimbiss, Kaffee und Tee geben Betroffene sowie Expertinnen und Experten Auskunft.