Bramsche. Nach der neunten Klasse ist Franziska Rulhoff aus Engter zu einem Austauschjahr nach Russland aufgebrochen. Im Folgenden beschreibt, wie sie manchmal das Heimweh übermannte, dass sie es aber jederzeit wieder tun würde.

"Nach der neunten Klasse habe ich 2014/15 einen Schüleraustausch nach Russland gemacht. Für zehn Monate habe ich in einer kleinen Stadt an der Wolga gelebt. Ganz ohne Heimweh habe ich das Jahr nicht überstanden, trotzdem würde ich es wieder tun.

„Ganz schön mutig!“ fanden viele, vor allem erwachsene, Bekannte mein Vorhaben. Ich hingegen machte mir kaum Sorgen darüber, ob ich mein Zuhause nicht vielleicht sehr vermissen würde. Den Wunsch, ins Ausland zu gehen, hatte ich schon sehr lange und es war einfach selbstverständlich für mich, diese Chance zu ergreifen. Erst in der Vorbereitung meiner Austauschorganisation „AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.“ beschäftigte ich mich mit den Themen Kulturschock, Heimweh, Notfälle im Ausland. Und stellte außerdem fest, dass ich eine der jüngsten im Programm war. Die meisten anderen zukünftigen Austauschschüler waren mindestens ein Jahr älter als ich.

Aufregung und Vorfreude

Der Tag des Abflugs war für mich eher von Aufregung und Vorfreude als von Abschiedsschmerz geprägt. Meine ganze Familie begleitete mich zum Flughafen und dort traf ich dann die anderen deutschen Jugendlichen, die einen Schüleraustausch in Russland machen würden. Ohne eine einzige Träne zu vergießen machte ich mich auf den Weg zu unserem Gate und realisierte eigentlich erst im Flugzeug so wirklich, dass ich meine Familie erst in zehn Monaten wiedersehen würde.

Dank Medien wie WhatsApp und Skype konnte ich natürlich trotzdem mit ihnen in Kontakt bleiben. Ich erinnere mich noch, wie ich zu Anfang eher vermieden habe, mit ihnen zu telefonieren. Und als wir dann nach zwei Monaten das erste Mal skypten, überkam mich hinterher großes Heimweh. Zum Glück gab es in Russland viele liebe Menschen, die sich um mich gekümmert haben. Die Mitarbeiter meiner Austauschorganisation, die anderen Austauschschüler aus aller Welt und natürlich meine Gastfamilie waren eine große Unterstützung in dem Jahr.









Anzeige Anzeige

Ich glaube, es war auch für meine Eltern gut zu wissen, dass ich nicht ganz allein irgendwo bin, sondern immer verantwortungsvolle Erwachsene um mich herum hatte.

Segen und Fluch

Insgesamt war der ständige Kontakt Segen und Fluch zugleich. Natürlich freute ich mich, etwas von ihnen mitzubekommen. Aber als ich zum Beispiel durch ein Foto in der Familiengruppe erfuhr, dass meine Familie ein neues Kätzchen aufgenommen hatte, wurde mir schmerzlich bewusst, dass ich ein ganzes Jahr zuhause verpasste. Und auch Fotos von Familienfeiern überrumpelten mich manchmal in eher unpassenden Momenten.

Doch nicht nur ich verpasste etwas. Auch meine Familie kennt mein Leben in Russland bis heute nur aus Erzählungen und von Fotos. Sie haben zwar meine Gastmutter und –Schwester kennenlernen können, doch all die kleinen Momente dieses Jahres gehören für immer nur mir. Das war für meine Eltern, die bis dahin immer gewusst hatten, wo ich mich aufhielt, wer meine Freunde und Lehrer waren – gar nicht so einfach. Und so ist es nur natürlich, dass ich, wieder zurück in Deutschland, viel selbstständiger war als zuvor. Zuhause war zwar immer noch mein Zuhause, aber so wie vor meinem Schüleraustausch wurde es nicht wieder.

Obwohl ich ein sehr schönes Jahr in Russland verbracht habe, freute ich mich am Ende der Zeit auch wieder auf meine Familie, meine Freunde, meine Schule – kurz: meine Heimat. Und bis heute bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich so früh schon in die weite Welt gehen ließen. "