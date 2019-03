Bramsche. Die Verbandsliga-Handballer des TuS Bramsche konnten im Abstiegsduell bei der SG Baden/Achim II einen Punkt holen.

Vor den Augen der im Fan-Bus mitgereisten Anhänger kamen die Verbandsliga-Herren des TuS Bramsche nicht gut in die Begegnung. Zwar standen die Hasestädter in der Defensive recht stabil, doch im Angriff fehlte die rechte Durchschlagskraft.

Schwache Anfangsphase

So stand es nach den ersten 20 Minuten gerade einmal 5:5. In den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte wurden die Hasestädter dann aber etwas stärker. Die Gäste konnten sogar mit einer knappen 10:9-Führung in die Pause gehen.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte sich allerdings TuS-Spieler Marcel Luhn bei einem unglücklichen Zusammenstoß mit dem eigenen Keeper Jakob Kasperlik das Nasenbein gebrochen und konnte nicht weiterspielen.

Stark nach der Pause

Aus der Pause kamen die Bramscher stark aufs Feld zurück. Schnell konnte der TuS sich auf 13:10 absetzen. Danach schlichen sich aber immer wieder individuelle Fehler ein, die dazu führten, dass die Gastgeber die Führung zurückerobern konnten.

TuS-Spielertrainer Kai Golchert nahm daraufhin eine Auszeit, um sein Team neu einzustellen. Die neuen Anweisungen brachten kurzzeitig Stabilität zurück, konnten aber nicht verhindern, dass es gut sechs Minuten vor dem Ende 23:20 für Achim/Baden stand.

Gute Moral führt zu einem Punkt

Die Hasestädter zeigten im Endspurt allerdings eine tolle Moral und konnten eine knappe Minute vor dem Ende durch Christoph Müller ausgleichen (24:24). Gute 20 Sekunden vor dem Abpfiff kam Bramsche sogar noch mal in Ballbesitz. Doch durch einen technischen Fehler wurde dieser ungenutzt vergeben und die Partie endete in einem Remis. Kurioserweise hatten sich die beiden Mannschaften bereits im Hinspiel unentschieden getrennt (22:22).

Anzeige Anzeige

TuS-Trainer Golchert zog ein gemischtes Fazit: „Letztlich muss man mit so einem Punkt zufrieden sein. Ärgerlich ist es aber schon, denn der Gegner war heute schlagbar. Wir standen uns immer wieder durch kleine Fehler selbst im Weg.“ Explizit dankte der Spielertrainer noch den mitgereisten Fans für ihre große Unterstützung.

Reserve verliert auswärts

Gar keine Punkte holte derweil die zweite Mannschaft von Trainer Maik Podszuweit. Bramsches Reserve verlor ihre Auswärtspartie bei der HSG Wagenfeld/Wetschen mit 30:33. Dennoch bleibt die TuS-Zweite damit vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz der Landesklasse Weser-Ems Süd.

Für die TuS-Erste spielten: Alexander Brockmeyer 8 Tore, Linus Kruse 5, Christoph Müller 4, Marc Clausing 2, Marcel Golchert 2, Thomas Erben 1, Marcel Luhn 1, Lars Meyer 1, Joshua Friese, Maurice Hommers, Karl Scharpf sowie Kai Golchert und Jakob Kasperlik (beide TW).