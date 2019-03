Neuenkirchen-Vörden. Wenn der Instrumental Musikverein (IMV) Neuenkirchen sein Jahreskonzert gibt, hat weder der ZDF-Krimi, DSDS oder eine andere Veranstaltung eine Chance. Wieder mal ausverkauft war am Samstagabend, 16. März 2019, die Sporthalle der Oberschule.

Nach knapp zweieinhalb Stunden feierten die Zuschauer die Leistungen der Musiker und ihrer Dirigenten Heiko Maschmann und Julian Luttmer mit Zugaberufen und minutenlangem Beifall im Stehen.

Das Hauptwerk an diesem Abend war die „Saga Candida - 7 Impressionen einer verfolgten Hexe“ von Bert Appermont. Doch ehe das mit Spannung erwartete Werk des belgischen Komponisten zur Aufführung kam, hatte zum dritten Mal in der Geschichte des Jahreskonzerts zunächst das „Junge Blasorchester Neuenkirchen-Vörden“ seinen Auftritt. „Wir wollen, dass es etwas romantisch wird“, kündigte Dirigent Julian Luttmer an. Das gelang ihm und seinen jungen Musikern dann auch vor allem mit „Romantic Mood for Horn and Windband“ von Michael Geisler.

Nach drei Stücken und einer Zugabe übergab Luttmer den Taktstock an Heiko Maschmann.









Mit dem Werk „Of Ancient Dances – von alten Tänzen“ bereiteten er und seine Musiker das Publikum auf das Hauptstück vor. Thematisch und atmosphärisch führte die Komposition von Stephen Bulla ideal auf die „Saga Candida“ hin. Jetzt wurde es noch eine Spur dramatischer und düsterer – im positiven Sinn. Schließlich wurde die Suite ursprünglich für das Musical „Die Saat des Satans“ komponiert, in dem es um den Hexenwahn im 15. Und 16. Jahrhundert geht. Das IMV bot die „Saga Candida“ so eindringlich dar, dass nach den letzten Takten eine kleine Pause des Staunens entstand und erst dann der Beifall einsetzte.

Fröhlich, feurig, tänzerisch

Im zweiten Teil des Konzerts sollte es dann tatsächlich, fröhlich, feurig und tänzerisch werden, wie Moderator Ulrich Kettler versprach. Das Programm nach der Pause hatte einen stark südamerikanischen Einschlag. Die Musik dieses Kontinents ist stark Rhythmus betont. Die Schlagzeuger im Ensemble waren so gefordert wie bei noch keinem anderen Jahreskonzert. Sie erledigten ihre Aufgabe mit Bravour und hatten zudem eine unbändige Freude, wie in den Gesichtern während des Spielens abzulesen war. Nach dem Einstieg mit „El Camino Real“ von Alfred Reed durfte dann bei „Os Passaros do Brasil – Die Vögel Brasiliens“ noch einmal Julian Luttmer dirigieren.

Beim dann wieder von Maschmann geleiteten Werk „La Cucaracha“ erreichte die Stimmung auf der Bühne und im Saal ihren absoluten Höhepunkt. Alles andere wäre verwunderlich gewesen, denn schließlich handelt es sich beim Lied über die kleine Küchenschabe um einen weltweiten Stimmungsgaranten und vereint Rumba, Cha Cha Cha, Bossa Nova, Mambo und Samba in sich. Bei „La Cucaracha“ kamen die Solisten im Orchester voll zum Zug und die Schlagzeuger liefen zu Höchstform auf – die Zuschauer auch, was das Spenden von Szenenapplaus betraf.

Zwei Zugaben

Dass dann mit „El Cumbanchero - Das Feierbiest“ der Abend zu Ende geht, hatte niemand ernsthaft erwartet. Maschmann und seine Musiker kamen für zwei Zugaben noch einmal auf die Bühne und wurden -wie eingangs beschrieben- zu Recht gefeiert.

Veranstaltungen wie das Jahreskonzert wären ohne das Engagement der Musiker nicht möglich. Drei langjährige Mitglieder des IMV wurden im Rahmen der Veranstaltung am Samstag vom Vorsitzenden Reiner Kolhosser geehrt: Heinz Hagedorn und Franz-Josef Vocke (je 50 Jahre) und Johannes Rasche (25 Jahre).