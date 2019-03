Zoomt man sich in das Innere dieser Eule, so trifft man dort auf eine komplette Wohnung. Foto: Holger Schulze

Bramsche. Zu einer Minecraft Kreativwerkstatt hatte der Verein Universum in Zusammenarbeit mit der LAG Jugend und Film Niedersachsen am Samstag in die Meyerei eingeladen.