TuS-Youngster Jakob Freimuth (links) im Spiel gegen den TK Hannover. Archivfoto: Rolf Kamper

knap Bramsche. Das große Ziel ist erreicht, die Saison aber noch nicht vorbei. So lauten die Vorzeichen für die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche, wenn die Korbjäger am Sonntag, 17. März 2019, beim TSV Quakenbrück antreten. Ihr vorletztes Saisonspiel bestreiten die Ademax Red Devils in der Artland Arena. Los geht es um 16 Uhr.