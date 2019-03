In der alten Schmiede an der Osnabrücker Straße 12a präsentieren Sabine und Maik Jedamczyk E-Bikes. Foto: Heiner Beinke

Bramsche. Der Bramscher Online-Händler Fun-Sport geht offline: In der alten Schmiede an der Osnabrücker Straße 12a haben Maik und Sabine Jedamczyk einen Laden eingerichtet, in dem sie vornehmlich E-Bikes präsentieren. Am Samstag, 16. März 2019, wird die Eröffnung von 11 bis 18 Uhr gefeiert