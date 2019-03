Bramsche. Der erste offizielle Hundefreilauf in Bramsche ist noch gar nicht eingerichtet, da gibt es schon Kritik. Im Mittelpunkt der Diskussion steht dabei ein leidiges Thema: die Hinterlassenschaften der Vierbeiner.

Die einen wünschen sich einen zusätzlichen Freilauf in der Gartenstadt oder auf dem Bramscher Berg, die anderen bemängeln, dass der Leinenzwang in der Brut- und Setzzeit auch im Hundefreilauf gilt. Naturschützer sorgen sich um die Wasservögel, die sich vor allem nördlich der Nordtangente in der neu angelegten Aue tummeln. Und eigentlich alle ärgern sich, dass sich immer noch zu viele Gassigänger nicht um die Hinterlassenschaften ihres Hundes kümmern.

In der Facebook-Gruppe "Bramsche - hier bin ich zu Hause hat sich ein ausufernder Disput ganz auf dieses Thema konzentriert. In der Minderheit sind dabei die Stimmen, die zu mehr Gelassenheit bei diesem Thema raten. In vielen Kommentaren wird dagegen deutlich, wie unversöhnlich sich "Hundehasser" und "Hundefreunde" gegenüberstehen.

Viel Zoff

Viele schildern Streitigkeiten, die sich um das drehen, was in kleine Plastiktüten verpackt und im Mülleimer entsorgt werden sollte. "Passt auf eure Hunde auf, viele Leute sind mega geladen," rät einer, der sich allerdings auch darüber ärgert, dass viele den Hundekot nicht entsorgen.

Kritisiert wird auch, dass am Hundefreilauf am Ende der Hasestraße kein Spender für Hundekotbeutel und auch kein Mülleimer steht. Das hängt allerdings damit zusammen, dass der Freilauf noch gar nicht offiziell ausgewiesen ist, wie Bürgermeister Heiner Pahlmann erklärt.Zwar hätten Ortsrat Bramsche und auch der Verwaltungsausschuss den Hundefreilauf direkt am Haseufer gebilligt. Noch aber sei der nicht gekennzeichnet: "Da fehlt noch ein erklärendes Schild, das auch auf den Leinenzwang während der Brut- und Setzzeit hinweist," berichtet Pahlmann. "Da werden wir auf jeden Fall noch etwas machen," bekräftigt der Bürgermeister, der damit auch Beutelspender und Mülleimer meint.