Die Geehrten und Gewählten samt Vorstand. Dieter Kemp und Hans-Günther Wobker (Erster und Zweiter von links) wurden, wie auch der berufsbedingt abwesende Christoph Dödtmann, in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Foto: Holger Schulze

Bramsche. Etliche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft, der Vorstandsbericht und die Vorstandswahlen beschäftigten am Mittwochabend schwerpunktmäßig die Mitglieder des TuS Bramsche bei der Jahreshauptversammlung in der Sporthalle an der Malgartener Straße.