Bramsche. Betroffene Gesichter im Sozialausschuss des Bramscher Stadtrates: Zum Start des neuen Kindergartenjahres fehlen möglicherweise gut 60 Plätze für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. "Wir haben einen Engpass", räumt Sozialamtsleiter Wolfgang Furche ein.

Eigentlich wollte diese Nachricht nicht so recht zum Ort der Sitzung passen, denn die Kommunalpolitiker trafen sich einmal nicht wie sonst im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, sondern im großzügig erweiterten Haus Elbestraße der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück.









Zwei zusätzliche Krippengruppen gehen hier an den Start. Am Freitag, 15. März wird offiziell Einweihung gefeiert. Aber es sind eben Krippenplätze und Plätze für Kinder mit Sprachförderbedarf, die hier dazukommen. Krippenplätze wurden in den vergangenen Jahren massiv aufgerüstet - von zunächst vier auf bald 17 Gruppen für Kinder unter drei Jahren. "Da hat die Stadt doch gut rangeklotzt", lobte denn auch SPD-Ratsherr Maximilian Busch. Die politisch vorgegebene 35-Prozent-Betreuungsquote habe die Stadt Bramsche damit schon überschritten, erläuterte Furche im weiteren Verlauf der Sitzung. Erster Stadtrat Ulrich Willems meinte gar: "Wir sind da noch nicht am Ende".

Den Eltern der sogenannten Ü3-Kinder, der Mädchen und Jungen im ursprünglichen Kindergartenalter, hilft das aber nicht. "Wir haben zunehmend Doppelanmeldungen. Manche Eltern haben ihre Kinder sogar in sieben oder acht Kindertagesstätten angemeldet", berichtete Furche nach Auswertung der Zahlen der Kita-Anmeldewoche Anfang Februar. Dennoch meldeten sich bereits die ersten Eltern, deren Kinder überhaupt keinen Platz bekommen hätten

"Das zeigt, dass der Druck und der Bedarf da sind" Erster Stadtrat Ulrich Willems zu den Mehrfachanmeldungen

Von den Kindergartenleitungen komme zudem die Rückmeldung, Eltern fürchteten, keinen Kindergartenplatz zu bekommen, wenn sie nicht die Kleinen bereits zeitig für einen Krippenplatz anmeldeten, obwohl sie sei eigentlich länger selbst betreuen oder zu einer Tagesmutter geben möchten. Ingrid Wessel von der Awo-Kita in Lappenstuhl schlug als Vertreterin der Kitas im Ausschuss in die gleiche Kerbe: "Wir hatten schon drei Anmeldungen für Kinder, die noch gar nicht geboren sind". Folge, so Furche: Auch in den Krippen könne es noch eng werden.



Anzeige Anzeige

Kritische Anmerkungen

Für Katrin von Dreele (CDU) waren die Zahlen Anlass kritisch anzumerken: "Seit Jahren befinden wir uns schon am Rande des Abgrundes", mahnte sie eine gründliche Analyse und eine längerfristige Planung an. Die derzeitige Situation sei extrem unbefriedigend für Eltern und Erzieherinnen. Auch Miriam Thye von den Grünen warnte vor einer "extremen Unruhe, die das in die Familien bringt."



Willems wies diese Kritik besonders mit dem Hinweis auf gesetzgeberische Vorgaben vehement zurück. "Wir laufen der Entwicklung nur noch hinterher" sagte er und verwies auf Regelungen wie die Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder, den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz oder die Möglichkeit, Schulkinder kurzfristig zurückstellen zu lassen. Rechtsanspruch und Beitragsfreiheit hätten die Nachfrage extrem ansteigen lassen, die flexible Anmeldung mache die Situation zunehmend schwerer planbar. Zudem wechselten zum komemnden Schuljahr außergewöhnlich wenige Kinder in die Grundschule. "Und außerdem baut man Kindergärten nicht mal einfach so", verwies der Erste Stadtrat auf die lange Vorlaufzeit eines Neubaus, wie das Projekt St.Martin aktuell deutlich mache.

Die Stadt werde sich bemühen, für alle Familien eine Lösung zu finden. "Wir haben eine noch nicht spruchreife Lösung in der Hinterhand", so Willems.

Gebührenstaffel

Auch in Bramsche werden zum kommenden Kindergartenjahr die Gebühren gestaffelt, die für Krippenkinder fällig werden. Auch die Eltern von Kindergartenkindern müssen nach den Vorgaben des sogenannten "Gute-Kita-Gesetzes" je nach Einkommen für die Stunden zahlen, die sie über die acht freien Stunden hinaus in Anspruch genommen werden. An einer entsprechenden Sozialstaffel arbeite die Verwaltung derzeit, teilte Willems mit. Sie soll in der nächsten Ausschusssitzung im Mai vorgestellt werden. Ingrid Wessel mahnte zur Eile. "Die Eltern wissen sonst nicht, wie lange sie arbeiten können und welche Kosten auf sie zukommen".