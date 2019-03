Bramsche. Einen kurzweiligen Einblick in die Welt der Fledermäuse bot jetzt der Tierexperte Gerd Mäscher bei einem Vortrag im Bramscher Rathaus, zu dem der "Runde Tisch Natur" eingeladen hatte.

Allein 16 verschiedene Fledermausarten gebe es in der Region Osnabrück. Deutschlandweit seien es 24, insgesamt gebe es 1300 Arten der einzigartigen Flugkünstler auf der Welt, betonte Gerd Mäscher. Leider würde die Öffentlichkeit auf die Arten hier immer nur dann aufmerksam, wenn es Probleme bei der Umweltverträglichkeit von Bauprojekten, wie beispielsweise dem Autobahnbau, gebe, so der Regionalbetreuer für Fledermausschutz des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), der zugleich auch Naturschutzbeauftragter der Stadt Osnabrück ist.

Veranstalter des Vortrages im großen Ratssaal der Stadt Bramsche waren die Akteure des "Runden Tisches Natur". Dieser setzt sich aus mehreren Gruppen aus Bramsche und Umgebung zusammen, die sich für den Erhalt und die Entwicklung der natürlichen Vielfalt von Fauna und Flora in der Region einsetzen. Es sei für alle immer schön, den Experten zuzuhören und wieder etwas dazuzulernen, so Carsten Fuchs, der die Natur-AG Bramsche am Runden Tisch Natur vertritt.

Einen besonderen Applaus bekamen fünf Schüler der Klasse 5a des Artland-Gymnasiums in Quakenbrück, die den Vortragsabend nutzten, um viel Wissen rund um die Fledermäuse in ihr Schulprojekt in Biologie einfließen lassen zu können. Mutter Mandy Appelhans übernahm den Fahrdienst und schon saßen die Schüler inmitten vieler erwachsener Naturfreunde und schrieben fleißig mit, was Gerd Mäscher zu erzählen hatte.





"Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können" betonte Gerd Mäscher. Die kleinste einheimische Federmaus, die Zwergfledermaus, wiege nur circa fünf Gramm und passe in eine Streichholzschachtel. Wichtig sei, dass gefährdete Personen, die mit Fledermäusen aktiv in Kontakt treten würden, unbedingt gegen Tollwut geimpft werden sollten. Die ersten Fledermäuse hätten nachweislich schon vor 50 Millionen Jahren gelebt, so der Fachmann.

Mehrere Sonogramme hatte er dabei und führte den Gästen die hörbar gemachten Ultraschallsignale der Tiere sowie deren sich durch Knurrlaute auszeichnende Kommunikation untereinander vor. Aber auch das Jagdverhalten der mit einem kleinen aber feinen Raubtiergebiss ausgestatteten Flieger, die Sozialstrukturen in Kolonien oder ihr Gefährdungsstatus waren Themen, die Gerd Mäscher mit zahlreichen Anekdoten und Geschichten lebhaft präsentierte.

Anzeige Anzeige

Lebensraum reduziert

Problematisch für die Tiere seien die zahlreichen Windkraftanlagen in der Region. Trotz aller technischen Vorrichtungen und Abschaltungen komme es immer wieder zu "Schlagopfern". Zudem sei durch viele vollständig abgedichtete Gebäude der Lebensraum an vielen Stellen reduziert. "Der Zwergfledermaus reicht eine Fuge oder ein Zwischenraum von sieben Millimetern, um sich dort einzuquartieren" so Mäscher. Intensiv appellierte er an die Zuhörer, ihr Konsumverhalten zu überdenken. "Geben sie den Landwirten die Möglichkeit, dass sie ihre klassischen bäuerlichen Arbeiten verrichten können, verzichten sie auf billiges Fleisch". Dann würde man durch funktionierende Bauernhöfe auch indirekt etwas für den Artenschutz der Fledermäuse tun.





Schließlich erlebten die Gäste eine absolute Ausnahmesituation: Gerd Mäscher öffnete kurz eine Transportbox, in der es sich eine Breitflügelfledermaus gemütlich gemacht hatte. Das Tier befinde sich derzeit als Pflegling bei ihm und werde in Kürze wieder ausgewildert. Schnell wurde das Behältnis wieder geschlossen, das Staunen bei den kleinen und großen Tierfreunden aber blieb.





Weiterlesen: Infos zum Halbjahresprogramm des Runden Tisches Natur