Bramsche. Bevor es an die konkrete Berufsfindung geht, sollten Schüler sich erst einmal über ihre Interessen und Fähigkeiten klar werden. Aus diesem Grunde stellten sich die Achtklässler der Bramscher IGS jetzt einer Potenzialanalyse.

Berufsorientierung ist in allen weiterführenden Schulen ein großes Thema. Ein umfangreiches Paket an Maßnahmen und Veranstaltungen soll den Jugendlichen den Weg in das Arbeitsleben erleichtern, sie motivieren und informieren. Die Bramscher IGS ist noch jung und im Schuljahr 2019/20 werden erstmals Schüler in den Betrieben der Umgebung ihre Praktika absolvieren.

In Zusammenarbeit mit Axel Fuchs von der Beratungsfirma Fuchs Konzepte, der Handwerkskammer und dem Jugendberufsagentur-Team von Maßarbeit und Bundesagentur für Arbeit erstellten die Schüler datenbankgestützt anhand von Fragenbögen ein Profil ihrer Fähigkeiten und Interessen und werteten die Bögen gemeinsam mit den Beratern aus. Aufgrund dieser personenbezogenen Daten mussten sich die Jugendlichen für drei verschiedene Berufe entscheiden, über die sich dann weiter informierten. Einige Achtklässler haben zwar bereits einen Praktikumsplatz, für die anderen könnten sich durch die Analyse wertvolle Hinweise ergeben, meint Schulleiter Thomas Behning. Durch die Kooperation mit den verschiedenen regionalen Akteuren im Bereich der Berufsorientierung wolle die Schule ein Netzwerk aufbauen, auf das die Schüler beim Eintritt in den Beruf zurückgreifen könnten,so Thomas Behning.

Zur Vorbereitung auf den Beruf gehöre auch, den Jugendlichen gute Ansätze zu vermitteln, sich auf dem Arbeitsmarkt zurechtzufinden. "Heute kann man schließlich nicht mehr davon ausgehen, bis zum Rentenalter ein und denselben Beruf auszuüben", so Behning weiter.