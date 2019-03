Bramsche. Um das Thema landwirtschaftliche Produktion geht es beim nächsten Bramscher "Stadtgespräch". Dazu gibt es am Dienstag, 19. März, ab 19 Uhr in der Kornmühle gleich mehrere spannende Gesprächspartner.

Es gibt unterschiedliche Wege der landwirtschaftlichen Produktion – und eine noch größere Anzahl an Siegeln und Bezeichnungen. Wie können sich Verbraucherinnen und Verbraucher orientieren zwischen Labels wie „EU-Bio“, „Demeter“, „Tierwohl“, „Bioland“ oder „Naturland“? Wie stehen wir zu unseren regional ansässigen Landwirten? Was kann man guten Gewissens genießen? Was ist für wen bezahlbar? Wie gesund sind welche Produkte? Gäbe es genug für alle ohne die konventionelle Landwirtschaft? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der nächsten „Stadtgespräche“-Veranstaltung.

Am Dienstag, den 19. März um 19 Uhr findet das Dialogforum statt, wie immer in der Kornmühle des Tuchmacher Museums. Die Stadt Bramsche hat dazu hiesige Landwirte zum Gespräch und zur Diskussion mit dem Publikum eingeladen. Zugesagt haben Martina Heidebreck vom Hof Kruse, Jan-Dirk Bühning, Jan-Gerd Bührmann und Ralf Große-Endebrock als Landwirte. Außerdem wird Christian Sostmann als Vertreter des fleischverarbeitenden Handwerks teilnehmen.

„Ich freue mich sehr über die große Bereitschaft unserer Landwirte hier vor Ort, ihre Arbeit und ihre Produktionsmethoden vorzustellen“, lobt Bürgermeister Heiner Pahlmann schon im Vorfeld die Gesprächsgäste des Abends. Interessant sei herauszufinden, "wie unsere eigenen Erwartungen und unser Konsumverhalten zueinander passen und ob die verschiedenen landwirtschaftlichen Produktionsmethoden auch dauerhaft nebeneinander existieren können."

Durch die Veranstaltung führt Ehrenamtskoordinatorin Maria Stuckenberg. Sie selbst wird einen kleinen einführenden Infoteil zur Vielzahl der Siegel, Label und Bezeichnungen beisteuern. Dann wird ein externer Moderator sowohl die Diskussionsrunde leiten als auch die Gäste in den Dialog mit einbinden. Wie üblich stellt der Weltladen Getränke und Knabbereien aus Fairem Handel gegen eine Spende zur Verfügung.