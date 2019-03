Bramsche. Mit einer Auftaktveranstaltung im Ratssaal am 22. März startet in Bramsche das Projekt "Demokratie leben". Vertreter von Vereinen, Verbänden und Initiativen erfahren hier, wie sie von dem Bundesprogramm profitieren können.

"Es soll sich jeder angesprochen fühlen," wünschen sich Stefanie Uhlenkamp, Judith Wagner und Wilfried Gehrke als Koordinatoren ein möglichst bunt gemischtes Publikum. Eltern,Lehrer, Sportler, Künstler, Nachbarn - alle könnten sich auf unterschiedlichste Weise einbringen.

Kurz und bündig

Bei der Auftaktveranstaltung sollen sie alle miteinander ins Gespräch kommen und sich gleichzeitig über die Grundlagen des Förderprogrammes informieren können. Deswegen wird der offizielle Teil auch recht knapp gehalten. Er beginnt am Freitag, 22. März, um 17.30 Uhr im Ratssaal und soll etwa eine Stunde dauern.Die Hauptschule und das Greselius-Gymnasium sorgen für einen musikalischen Rahmen.

Im Mittelpunkt stehen die Ausführungen von Achim Broenhorst. Der Vertreter des Landespräventionsrat wird das Bundesprojekt "Demokratie leben" vorstellen, in das Bramsche im letzten Jahr aufgenommen worden ist. 87.000 Euro fließen daraus pro Jahr nach Bramsche, davon 27.000 Euro für Aktionen und weitere 5000 speziell für Jugendliche.

"Das soll über Jahre gehen, da fließt kontinuierlich viel Geld," verdeutlicht Ralf Bergander als Vorsitzender des Bramscher Präventionsvereins, der Träger des örtlichen Projektes ist. Mit dem Geld können zum einen örtliche Strukturen geschaffen werden, zum anderen Initiativen gefördert werden, die Fördergelder "abrufen und sinnvoll verwenden." Bergander ist zuversichtlich:

"Wenn wir eine vernünftige Arbeit machen, sind wir langjährig dabei."

Darüber, ob ein Projekt förderungswürdig ist oder nicht, soll vor Ort ein Begleitausschuss entscheiden. In Bramsche soll dieser Ausschuss möglichst bei der Auftaktveranstaltung nominiert werden. Um die Vorbereitung dieser Veranstaltung hat sich im Vorfeld eine Arbeitsgruppe Gedanken gemacht, der neben den Koordinatoren Ralf Bergander und Dorte Hierse angehört haben,. Die Leiterin der Hauptschule sieht viele Möglichkeiten, das Demokratieprojekt im Schulalltag nicht nur an der Hauptschule einzubringen. Vor allem für die Schulsozialarbeit ergäben sich viele Anknüpfungspunkte.

Bürgermeister Heiner Pahlmann verweist auf die Ansätze, die in einer Projektgruppe zum Thema Respekt erarbeitet worden seien. Gegenseitiger Respekt sei für eine Demokratie unabdingbare Voraussetzung. Pahlmann betonte, das Thema sei eng verwoben mit der Prävention, mit der sich in Bramsche einen Namen gemacht habe.

Anreiz

Über all diese Aspekte und mögliche neue Ideen soll bei der Auftaktveranstaltung am 22. März zwanglos bei einem Imbiss geredet werden. "Wir brauchen möglichst viele Menschen,die sagen, da kann ich mir etwas vorstellen," hofft Ralf Bergander auf eine gute Resonanz. Und verspricht jedem Teilnehmer eine konkrete Erkenntnis: "Wenn ich da weggehe, weiß ich, ob ich für meine Idee eine finanzielle Förderung bekommen kann."

Um besser planen zu können, bittet die Stadt um Anmeldung per Mail an demokratieleben@stadt-bramsche.de oder per Telefon im Vorzimmer des Bürgermeisters unter 05461/83102.