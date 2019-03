Bramsche. In den Osterferien 2019 werden im Bramscher Tuchmacher-Museum wieder verschiedene Textil-Workshops für Kinder und Jugendliche angeboten.

Bei der Näh-Werkstatt am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. April, jeweils von 10 bis 13 Uhr werden aus bunten Stoffen Röcke für die Sommersaison genäht. Unter der Anleitung von Diana Schmidt, ausgebildete Schneiderin, und der museumspädagogischen Mitarbeiterin Sabine Wortmeier dürfen Mädchen ab 9 Jahren an der Nähmaschine selber aktiv werden. Der Workshop kostet 35 Euro für beide Vormittage, eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 2. April unter der Telefonnummer 04561 9451 0 oder per E-Mail an info@tuchmachermuseum.de erforderlich.



Beim Osterfilzen zeigt Stefanie van der Mee Kindern und Jugendlichen ab 8 Jahre, wie aus Wolle bunte Ostereier für den Osterstrauch entstehen. Zwei Termine stehen zur Auswahl: Samstag, 6. April, und Samstag, 13. April, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Die Teilnahme an dem Workshop kostet 5 Euro, eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 30. März beziehungsweise 6. April unter der Telefonnummer 04561 9451 0 oder per E-Mail an info@tuchmachermuseum.de möglich.