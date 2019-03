Bramsche. Die Heseper Jugendwerkstatt "Die Brücke" stellt sich und ihre Arbeit in Bramsche am Freitag, 15. März mit einem Infostand und einer Veranstaltung im Ratssaal vor. Hintergrund ist ein überregionaler Aktionstag, mit dem auch auf bevorstehende Neuerungen für derartige Einrichtungen hingewiesen werden soll.

Seit 35 Jahren werden in der "Brücke" in Hesepe Jugendliche auf das Berufsleben vorbereitet. Weniger dieses Jubiläum als vielmehr ein Aktionstag anlässlich bevorstehender Veränderungen in der Förderung ist für die "Brücke" nun Anlass, die Arbeit öffentlich vorzustellen.Die aktuelle Förderperiode laufe aus, neue Rahmenbedingungen würden erarbeitet, erläutert Benjamin Kaufmann, der als Geschäftsführer seinen Vater Michael Kaufmann abgelöst hat.

Präsentation

Der überregionale Aktionstag der Werkstätten findet am 19. März statt, aus verschiedenen Gründen wird die "Brücke" aber schon am Freitag, 15. März aktiv. Von 9 bis 12 Uhr gibt es einen Informationsstand auf dem Kirchplatz.

Um 15 Uhr beginnt dann im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Informationsveranstaltung. Dort wollen die Verantwortlichen vorstellen, was die "Brücke" in 35 Jahren geleistet hat und welche Herausforderungen die Zukunft für Jugendwerkstätten bereit hält.