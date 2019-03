Bramsche. Dem Museum und Park Kalkriese stehen in diesem Jahr zusätzlich 73000 Euro zur Verfügung, die vom Land Niedersachsen für die archäologischen Forschungen bereitgestellt werden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt unterzeichnet.

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege, Dr. Christina Krafczyk, hatte sich zuvor gemeinsam mit dem Landesarchäologen Dr. Henning Haßmann in Kalkriese persönlich über den Forschungsstandort rund um die Varusschlacht informiert. „Wir freuen uns, das Varusschlacht-Museum in diesem Jahr mit zusätzlichen Mitteln unterstützen zu können und die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen“, so Dr. Krafczyk.

Seit 1998 fußt diese Zusammenarbeit auf einem Kooperationsvertrag, der die wissenschaftliche Arbeit auf dem antiken Schlachtfeld sichert. Durch die weitere Zuwendung des Landes können zukünftige Forschungsprojekte ermöglicht werden. „Ich bin dankbar für die zusätzliche Unterstützung. Die Mittel sollen schwerpunktmäßig für die Digitalisierung der Sammlungsbestände, die diesjährige Grabungskampagne und die Freilegung und Restaurierung von im Block geborgener Funde eingesetzt werden“, erklärt Dr. Joseph Rottmann, Geschäftsführer der Varusschlacht GmbH.

Aus der Kasse des Landes Niedersachsen fließen bereits 127000 Euro jährlich für die Forschungsarbeit nach Kalkriese. Diese Summe wird ergänzt durch die Uni Osnabrück (etwa 50000 Euro pro Jahr), kommunale Gelder des Landkreises Osnabrück für die wissenschaftliche Forschung (rund 130000 Euro jährlich) und sogenannte Drittmittel, die es für die Varusschlacht-Verantwortlichen um Rottmann immer wieder bei Gönnern und Förderern einzuwerben gilt. Landrat Dr. Michael Lübbersmann jedenfalls ist überzeugt, dass dieses Geld gut angelegt ist. Denn das Grabungsfeld stelle sich „in Teilen neu dar“, es gebe „viele neue Fragen und viele neue Erkenntnisse“, so der oberste Landkreis-Vertreter unlängst.



Im Jahr 2019 werden die archäologischen Forschungen in Kalkriese durch eine Vielzahl von Angeboten für Besucher im Museum und Park ergänzt. Dazu gehören in Kürze die Eröffnung der Sonderausstellung "Roms Legionen" (ab 30. März), die Neuauflage der Aktion "Feldzeichen zu Friedenszeichen" (28 Varus-Stelen zeigen die Farben der EU-Nationen) und die Römer- und Germanentage am Pfingstwochenende im Juni. Die Landschaftsschnitte und Grabungen gehen unterdessen erst in der zweiten Jahreshälfte weiter.