Bramsche. Schon vor der eigentlichen Einweihung darf der Ausschuss für Jugend und Soziales des Bramscher Stadtrates am Mittwoch, 13. März, das erweiterte Haus Elbestraße besichtigen. Dort beginnt um 18 Uhr die Sitzung des Gremiums. Bereits am Dienstag tagt der Ausschuss für Schule und Kultur.

Als Gastgeber im Haus Elbestraße wird sich die Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück vorstellen. Das Bramscher Kinderzentrum an der Elbestraße ist nur eines von vielen Projekten der HpH in Bramsche. Es wird am Freitag offiziell eingeweiht.

Darüber hinaus prägen Sachstandsberichte die Tagesordnung. Das Jugendparlament gibt ebenso einen Überblick über seine Arbeit wie die Stadtjugendpflege zur Ferienbetreuung. Außerdem wird die Situation in den Bramscher Kitas beleuchtet.

Bramsche ist in das Bundesprogramm "Demokratie leben" aufgenommen worden. Was das bedeutet, wird in der Sitzung ebenfalls erörtert. Zu Beginn und am Ende ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

Die Kunst- und Kulturwerkstatt Engter wird sich am Dienstag, 12. März, in der Sitzung des Bramscher Ratsausschusses für Schule und Kultur vorstellen. Für den Verein ist das eine Gelegenheit, in eigener Sache für einen Zuschuss zu werben. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Ein Sachstandsbericht des Tuchmacher-Museums sowie weitere Informationen stehen ebenso auf der Tagesordnung wie Einwohnerfragestunden am Anfang und am Ende.