Bramscher Krankenhaus am Dienstag nur eingeschränkt erreichbar

Die Niels-Stensen-Kliniken in Bramsche werden am 12. März 2019 nur sehr eingeschränkt telefonisch erreichbar sein. Symbolfoto: Michael Gründel

Bramsche. In den Niels-Stensen-Kliniken Bramsche wird eine neue Telefonanlage installiert. Am am Dienstag, 12. März 2019, wird das Haus daher nur sehr eingeschränkt erreichbar sein.