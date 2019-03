Bramsche. Durch ein Team der Jugendberufsagentur erhalten Schüler der örtlichen IGS künftig Hilfe und Beratung bei der Ausbildungsplatz- und Berufswahl. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Vertreter der Gesamtschule sowie der Maßarbeit und der Bundesagentur für Arbeit in Bramsche.

"Ziel des Teams Jugendberufsagentur ist es, jeden Schüler im Landkreis Osnabrück bei der beruflichen Orientierung und bei der Berufs- und Jobfindung zu unterstützen", heißt es in dem Papier. Es gelte, dabei fundierte Entscheidungen zu treffen. Schulleiter Thomas Behning, Elternratsvertreterin Heike Schawe, Lehrer Benedikt Kaiser (Beauftragter für Berufsorientierung) und Schulsozialarbeiter Daniel Fuhrmann setzten schließlich ihre Signatur ebenso unter den Kontrakt wie Nina Stuckenberg (Maßarbeit-Mitarbeiterin) und Berufsberater Joachim Schwarznecker (Agentur für Arbeit).

Die Fachleute ermitteln im Rahmen der Kooperation zudem den grundsätzlichen Bedarf an beruflicher Orientierung in den einzelnen Jahrgangsstufen an der IGS. Ferner gehören – laut einer Aufzählung in der Vereinbarung – verbindliche Praxistage neben der Feststellung individueller Kompetenzen der einzelnen Schüler, Zukunftstagen ab Klasse 5, Berufspraktika ab Klasse 9, einer gezielten Vorbereitung auf Bewerbungen, den Kontakten zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen, dem Besuch eines Berufsinformationszentrums sowie einigen Betriebsbesichtigungen (ab Klasse 8) zum Gesamtprojekt. "Es gilt, den Übergang von der Schule in den Beruf oder das Studium zu moderieren", freut sich Schulleiter Behning auf die Kooperation.



Eine "sehr frühzeitige Praxisorientierung" sei ein Kernelement des Lernens in der Schule, so Behning weiter. Schüler sollten mit Blick auf eine spätere Ausbildungsplatz- bzw. Studienwahl einen ersten "Erfahrungsschatz sammeln, der heutzutage wichtig" sei. Der Schulleiter bekräftigte an dieser Stelle noch einmal das ausgeprägte Interesse der IGS an weiteren Kooperationen mit der heimischen Wirtschaft in der Region Bramsche.

Berufsberater Joachim Schwarznecker verwies unterdessen auf aktuelle Trends und Entwicklungen rund um Ausbildung oder Studium. Eine "extreme Dynamik" und Veränderungen seien hier zu spüren, sagte er, eine zunehmende "Verwässerung von Berufsbildern" sei festzustellen, und die Digitalisierung gewinne immer mehr an Raum. Das gelte es bei allen kurz- oder langfristigen Planungen der Jugendlichen zu berücksichtigen. Eine Ausbildungs- und Berufswahl sei augenblicklich für viele betroffene junge Menschen, aber auch für deren Eltern "eine ganz schwere Entscheidung", ergänzte Ausbildungslotsin Nina Stuckenberg und sprach wörtlich von einer Drucksituation. Das Team der Jugendberufsagentur sei an dieser Stelle mit ihrem Beratungs- und Hilfsangebot gefordert. "Der bestmögliche Zugang zur Arbeitswelt und zum Berufsleben" bleibe für alle am Prozess Beteiligten das Ziel.