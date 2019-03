Bramsche/Aberdeen. Junge Bramscherinnen und Bramscher sind in aller Welt als Freiwilligendienstleistende unterwegs. Bei aller Verschiedenheit der Träger und der jeweiligen Anforderungen: Sie alle reizt es, neue Welten kennenzulernen. In unserer Reihe „E-Mail aus....“ berichten sie über ihre Erfahrungen. Heute schreibt Malte Schulze aus Aberdeen in Schottland.

Die Arbeit im Camphill ist nicht immer einfach. Es gibt nahezu täglich Herausforderungen, die einem so im normalen Leben nicht begegnen und die einen schnell an die Grenzen der eigenen Komfortzone bringen. Viele dieser Herausforderungen liegen im Verhalten unserer "residents", die wir betreuen. Et voilá, so ergibt sich der Begriff „challenging behaviour“, zu deutsch „herausforderndes Verhalten“, mit dem wir als neue "coworker" relativ schnell bei der Arbeit und dann nach einiger Zeit auch in unserem wöchentlichen Fortbildungskurs vertraut gemacht wurden.

Schaut man sich diesen Begriff genauer an, fällt schnell auf, dass dieser relativ vage definiert ist. Schließlich ist es subjektiv, was jeder einzelne als herausfordernd ansieht. Während manch einer es als Herausforderung ansieht, wenn sich residents schlichtweg weigern ihrem Tagesablauf zu folgen, indem sie sich zum Beispiel hinsetzen, auf den Boden legen oder stehen bleiben, sehen andere dies eher gelassen und fühlen sich durch Geschrei oder anderweitige laute Geräusche herausgefordert. Sicher ist jedoch, dass bei dem breiten Spektrum an Verhalten, welches einem in Camphill dargeboten wird, irgendetwas dabei sein wird, auf das man so nicht vorbereitet ist.

Gut vorbereitet sein

Trotz der eigentlichen Subjektivität des Begriffes gibt es einige Verhaltensmuster, welche die meisten wohl als herausfordernd ansehen würden. Schlagen, Schubsen und mit Gegenständen werfen sind einige Beispiele dafür und sind auch alles Verhalten, mit denen ich hier bereits konfrontiert wurde. Viele unserer jungen Erwachsenen haben mit überdurchschnittlich viel Angst und Stress zu kämpfen, was sich, da es meistens nach außen hin nur erschwert kommuniziert werden kann, in Aggressivität gegen die eigene Person, andere Personen oder die Umgebung ausdrückt. Wenn dies passiert, will man als coworker natürlich gut darauf vorbereitet sein. Um für alle Beteiligten die beste und sicherste Lösung in herausfordernden Situationen zu finden, gibt es deshalb seitens Camphill eine Menge an Fortbildung und Unterstützung.

Letzteres ist auch einer der Grundsätze wenn es zum Umgang mit herausforderndem Verhalten geht. Unser Ziel ist es unsere jungen Erwachsenen zu unterstützen, um den Schaden an ihnen, uns selbst und der Umwelt zu minimieren. In unserem Fortbildungskurs wurde uns dafür BSS (Behavioural Support Strategies) beigebracht, ein proaktiver, personenzentrierter Prozess, welcher als letztes Mittel herausfordernde Situationen mit schrittweise restriktiveren Maßnahmen entschärfen soll. Der Fokus wurde dabei aber darauf gelegt, wie wir herausforderndes Verhalten bereits verhindern können, bevor es überhaupt passiert, indem wir, so gut wie es geht, die Bedürfnisse unserer residents erfüllen. Und dies ist in meinen Augen auch der beste Weg. Probleme bekämpfen, bevor sie überhaupt entstehen.